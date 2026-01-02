Sylwestrowe imprezy wywołały ogromne emocje w mediach społecznościowych. Thomas Anders z zespołu Modern Talking wystąpił w stacji Polsat. Według "Faktu" wokalista podobno zgarnął za koncert niemal 100 tysięcy euro. Widzowie mieli wysokie oczekiwania, jednak Anders nie do końca je spełnił. Po sylwestrowej nocy w sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy na temat jego występu. "Anders, nawet z playbacku nie potrafi udawać", Thomas Anders z playbacku, nawet się z tym nie kryje", "Co za playback", "Masakra" - pisali w mediach społecznościowych. Co na to Thomas Anders?

Thomas Anders zachwycony Polakami. "Ludzie są tu niezwykle przyjaźni"

Thomas Anders ma bardzo dobre zdanie o Polakach, o czym opowiedział w programie "halo tu polsat". Wokalista ma w planach znów zagrać w naszym kraju. - Uwielbiam przyjeżdżać do Polski, ponieważ ludzie są tu niezwykle przyjaźni i otwarci. Myślę, że nawet w tym roku zagram tutaj nawet pięć, sześć, a może nawet siedem koncertów - powiedział. Piosenkarz wspomniał także o polskich fanach, którzy pojawiają się pod jego hotelami. - Kiedy przyjeżdżam do hotelu, to czekają tam na mnie, pokazują mi stare płyty i zdjęcia sprzed dziesięcioleci. To zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Ludzie tu są naprawdę niezwykle życzliwi, to jest zupełnie inne doświadczenie - dodał Thomas Anders w śniadaniówce stacji Polsat.

Thomas Anders o koncertach. Co za słowa o publice

Podczas wywiadu Thomas Anders wspomniał także o fanach na jego koncertach. - Widzę, że każdy z nich niesie w sobie własną, wyjątkową historię, ukrytą głęboko w duszy. Może była to pierwsza miłość? Może czas małżeństwa? A może chwile trudne? Rozstanie, rozwód lub coś innego? Nie widzę tego dosłownie, ale czuję te emocje - mówił. Na koniec złożył widzom życzenia. - Życzę wszystkim, aby odnaleźli w sobie to, czego naprawdę szukają. Wewnętrzne szczęście i dobre uczucia, to właśnie one dają ogromną siłę. Kiedy człowiek jest w równowadze, we właściwym miejscu, może dokonać naprawdę wielu rzeczy - skwitował.