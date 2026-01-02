Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają za sobą naprawdę trudny czas. 38-latek niedawno zakończył kolejny etap leczenia - chemię i radioterapię. Niecały miesiąc temu odbył się ich ślub, który wywołał w sieci ogromne poruszenie. W 2026 rok małżeństwo wchodzi z zupełnie nową energią. "Przed nami intensywny czas, powrót do Bydgoszczy, dalsze leczenie, półroczna chemia i terapia TT fields. Dziś jednak cieszymy się każdą wspólną chwilą z rodziną" - pisała Anita. Do noworocznego wpisu dołączyła także życzenia z krótką relacją z sylwestrowej nocy. Ta wzbudziła u niektórych mieszane odczucia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędziła sylwestra w pracy. Jedna z internautek zwróciła jej uwagę

"Zawsze życzy się zdrowia, ale dopiero kiedy go zabraknie, docenia się jego znaczenie. Tak więc spełnienia marzeń i zdrowia dla Was i Waszych rodzin" - zaczęła we wpisie Anita. Następnie uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak spędziła sylwestra. "Sylwestra spędziłam jak od wielu lat w pracy, tworząc tym razem tematyczne show w stylu Bridgertonów. Aby nie zostawiać męża i dzieci zabrałam ich ze sobą. Dziękujemy" - napisała. Jedna z internautek najwyraźniej nie zauważyła drugiej części opisu. W komentarzu zwróciła Anicie uwagę, że ta powinna bardziej skupić się na rodzinie. Adrian nie wytrzymał. "Cały czas to robi. Oddanie czterech godzin z doby na pracę i pasję jeszcze nikomu nie zaszkodziło" - pisał. W obronie Anity stanęło także kilka innych obserwatorek. "Wykarmiłaby pani ich powietrzem?", "Ona tam była w pracy i zabrała rodzinę", "Warto czasem zajrzeć w opis" - grzmiały.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędzili tegoroczne święta w domu

Tuż przed świętami Anita zdradziła Plotkowi, że w tym roku Boże Narodzenie spędzi w bardzo kameralnym gronie. Z uwagi na terapię Adriana, para w ostatnim czasie rzadko bywała w domu. "Zamierzamy odpoczywać i nabierać sił, zwolnić i cieszyć się tą atmosferą, zwłaszcza że już w styczniu rozpoczyna się dalszy etap leczenia Adriana. Na pewno nie zabraknie przystrojonej z dziećmi choinki i pierniczków oraz wspólnego oglądania świątecznych filmów pod kocem!" - opowiadała.