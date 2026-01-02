Zaginięciem Madeleine McCann żył przed laty niemal cały świat. Wszystko wydarzyło się 3 maja 2007 roku w Portugalii. Wówczas niespełna czteroletnia Madeleine zniknęła i do dziś nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzyło. Państwo McCann cały czas liczą na przełom w sprawie. Mają przesłanie z okazji nadejścia nowego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdzie jest Karolina Wróbel? Przed zaginięciem zadała siostrze dziwne pytanie

Rodzice Madeleine McCann mają nadzieję na przełom. To opublikowali w sieci

Rodzice zaginionej dziewczynki cały czas wierzą, że ich córka się odnajdzie. Nadzieja pojawiła się, gdy policja wskazała Christiana Bruecknera, jako głównego podejrzanego. Ostatecznie nie wskazano tropu, który potwierdziłby udział mężczyzny. Wraz z nadejściem nowego roku państwo McCann opublikowali poruszający wpis na stronie "Find Madeleine" na Facebooku. "Wraz z końcem roku 2025 chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w ciągu ostatniego roku wspierali nas w jakikolwiek sposób i nie tracili nadziei na pozytywne wieści dotyczące Madeleine" - czytamy. W poście rodzice Madeleine McCann poinformowali również, że wraz z organizacją charytatywną Missing People wspierają program Safecall, który zapewnia bezpłatną pomoc młodym ludziom. Małżonkowie podziękowali policji oraz opinii publicznej za pomoc w szukaniu córki. "Życzymy wszystkim spokojnego i pozytywnego nowego roku. Niech rok 2026 przyniesie nam przełom, na który tak bardzo czekamy. Kate, Gerry i rodzina" - przekazano.

Julia Wandelt skazana za nękanie rodziców Madeleine McCann

Julia Wandelt znana była z tego, iż usilnie próbuje udowodnić w mediach, że to ona jest zaginioną Madeleine McCann. Rodzice dziewczynki nie wytrzymali i wnieśli pozew przeciwko Polce. Jak podał "Daily Mail", sąd w Leicester uznał 24-latkę winną uporczywego nękania. Oczyścił ją jednak z zarzutów dotyczących prześladowania. Skazana ma zakaz zbliżania się do McCannów, a zasądzoną karę sześciu miesięcy więzienia uznano za odbytą, ponieważ kobieta spędziła już w areszcie więcej czasu niż wynosił wyrok. Wkrótce Julia Wandelt może zostać odesłana do Polski. Brytyjskie media relacjonowały, że tuż przed wyrokiem Polka zachowywała się w zaskakujący sposób - śmiała się, trzymając za rękę swoją znajomą, 61-letnią Karen Spragg, która również odpowiadała przed sądem. Została jednak uniewinniona.