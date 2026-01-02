Nie żyje córka Tommy'ego Lee Jonesa. 34-latkę znaleziono w hotelu

Jak podaje TMZ, córka Tommy'ego Lee Jonesa, Victoria, została znaleziona martwa w hotelu w Kalifornii w Nowy Rok. Rzecznik Straży Pożarnej San Francisco powiedział TMZ, że jednostki straży pożarnej odpowiedziały na zgłoszenie nagłego przypadku medycznego o godzinie 2:52 nad ranem. Po przybyciu na miejsce ratownicy przeprowadzili ocenę stanu poszkodowanej i stwierdzili zgon na miejscu. Sprawa została przekazana policji w San Francisco. Na ten moment przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Władze nie ujawniły dodatkowych szczegółów. TMZ skontaktował się z przedstawicielami aktora, ale jak na razie nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

Victoria Jones próbowała sił w aktorstwie. Potem wybrała inną ścieżkę

Victoria była córką Tommy’ego Lee Jonesa i jego pierwszej żony, Kimberlei Cloughley, z którą był związany w latach w latach 1981-1996. 34-latka przez chwilę podążała śladami ojca. Zadebiutowała jako aktorka w 2002 roku w filmie "Faceci w czerni II". Później pojawiła się w popularnym młodzieżowym serialu telewizyjnym "One Tree Hill". W 2005 roku wystąpiła również w filmie "Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady" wyreżyserowanym przez jej ojca. Lee wypowiadał się wtedy bardzo ciepło na temat współpracy z córką. "Jest bardzo dobrą aktorką, ma kartę SAG, mówi nienagannie po hiszpańsku" - opowiadał w wywiadzie z Lillian Ross. W ostatnich latach Victoria w dużej mierze unikała blasku fleszy, choć okazjonalnie pojawiała się u boku ojca na premierach filmowych i międzynarodowych festiwalach.

Victoria Jones nie żyje. Śmierć 34-latki wstrząsnęła jej fanami

Informacja o śmierci aktorki poruszyła internautów. Pod pożegnalnymi wpisami cały czas pojawiają się nowe komentarze. "Co się dzieje? Ci wszyscy młodzi ludzie... Cały czas jakieś smutne informacje", "Okropne wieści. Żaden rodzic nie powinien grzebać swoich dzieci", "Bardzo mi przykro. Uwielbiałam jej filmy. Wydawała się taką ciepłą i radosną osobą. Niech spoczywa w pokoju", "Dopiero zaczęliśmy 2026 rok. Co za złe wieści. Ogromny smutek w sercu. Wyrazy współczucia dla rodziny" - pisali.