Agata Rubik jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 233 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie celebrytka pokazuje kadry ze swojego życia w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio chwaliła się świątecznymi zdjęciami i filmami, na których spędzała czas z rodziną i znajomymi. "Nie ma nic lepszego niż zabawy świąteczne z rodziną i przyjaciółmi" - czytaliśmy na instagramowym profilu Agaty Rubik. Teraz pokazała, jak spędziła sylwestra.

Agata Rubik pokazała męża i córkę. Tak wywijali na parkiecie

Agata Rubik spędziła sylwestra z rodziną w domu, a relacja z tego wydarzenia trafiła do mediów społecznościowych. Na opublikowanym przez celebrytkę nagraniu widać było Piotra Rubika z córką Heleną, którzy tańczyli do hitu Nicki Minaj - "Starships". Na samym końcu filmu nastolatka przytuliła się do swojego chłopaka. Na kolejnym kadrze Helena i jej ukochany również okazywali sobie czułość. "It seems they had a great year 2025 [Wygląda na to, że mieli świetny rok 2025 - przyp.red.]" - podpisała zdjęcie Agata Rubik. Chcecie zobaczyć omawiane fotografie? Zapraszamy do naszej galerii.

Agata Rubik nie wytrzymała. Tak zareagowała na hejterskie komentarze w kierunku córki

Jakiś czas temu Agata Rubik pokazała na instagramowym profilu zdjęcie starszej córki, która wystroiła się w dopasowane body i krótką spódnicę. "Wzięła ze mnie to, co najlepsze. A nawet więcej" - czytaliśmy w opisie. Kreacja Heleny wywołała niemałą burzę w mediach społecznościowych. Agata Rubik nie milczała, gdy przeczytała negatywne komentarze na temat córki. Nie gryzła się w język. "Tak czytam sobie te niektóre reakcje na publikowane przeze mnie obrazki, to tylko się uśmiecham, że ludziom serio się chce do mnie napisać w nadziei, że ich krytyczne zdanie jakkolwiek wpłynie na mnie lub moją rodzinę. Otóż kompletnie nie ma znaczenia, co uważacie o strojach, sposobie zabawy i osobach, z którymi bawią się moje dzieci. Lepiej się zainspirujcie i bądźcie otwarci, bo życie wam zleci, a wy się kompletnie nie posuniecie naprzód" - napisała jasno.