Beata Ścibakówna i Jan Englert są małżeństwem od dekad. Zakochani często udzielają wspólnych wywiadów. Aktorka nie zapomina również o tym, by być aktywna w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła pożegnać 2025 rok zabawnym filmikiem, który pojawił się na jej Instagramie. U jej boku widzimy ukochanego. Pokazała również sylwestrową kreację.

Tak Beata Ścibakówna i Jan Englert pożegnali mijający rok. To założyła na siebie aktorka

Na nagraniu, które pojawiło się na profilu Ściabkówny na Instagramie 31 grudnia, widzimy aktorkę u boku męża. - Happy New Year! - mówi rozbawiona gwiazda. Po chwili śmiechem wybucha również stojący u jej boku Englert. "Nic dodać nic ująć" - podpisała materiał aktorka. Widać, że para żegnała mijający rok z uśmiechami na ustach, To jednak nie wszystkie rewelacje z sylwestrowego dnia. Niedługo później Ścibakówna pochwaliła się stylizacją. Zaprezentowała się w cekinowym topie i dopasowanych do niego spodniach za kolano. Nie zabrakło czarnych szpilek i torebki, a także szalika. "2025 - był najlepszy od kilku lat! Dziękuję. Śmiało wchodzę w 2026. Happy New Year" - przekazała aktorka w poście.

Sandra Kubicka wyjawiła, jak spędziła tegorocznego sylwestra

Wraz z końcem roku Kubicka postanowiła podsumować minione 365 dni, które nie były dla niej łatwe. "Były próby ratowania małżeństwa, potem poronienie, depresja i ataki paniki, które powróciły po latach z potrójną mocą. To był chyba szczerze mój najgorszy rok w życiu i jedyne, co chcę z niego pamiętać, to chwile z moim synem" - napisała. Sylwester modelka spędziła w domu wraz z synem. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym widzimy, jak ogląda pokaz fajerwerków, trzymając Leonarda w ramionach. Podzieliła się przy okazji emocjonalnym wpisem. "Mówią, że jeśli twoim pierwszym dzieckiem jest chłopiec, to dlatego, że Bóg wiedział, że nadszedł czas, abyś była kochana jak nikt inny i pokazał ci, czym jest prawdziwa miłość. Szczęśliwego roku 2026. Ja i Leo jesteśmy gotowi na ciebie" - czytamy.