Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i jego żona Melania tegorocznego sylwestra spędzili w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie już od wielu lat świętują tę okazję. Jak przekazała stacja CNN, para bawiła się tego wieczoru w towarzystwie przedstawicieli biznesu, znanych osób ze świata mediów i show-biznesu w tym m.in. hollywoodzkiego producenta Bretta Ratner oraz emirackiego miliardera Hussaina Sajwani, a jedną z atrakcji wieczoru była licytacja obrazu, który powstawał na oczach gości. Jego autorką była chrześcijańska artystka Vanessa Horabuena, która w kilka minut namalowała twarz Jezusa. Obraz sprzedano w przeliczeniu na polską walutę za około 12 milionów złotych i środki pozyskane z licytacji zostały przekazane na cele charytatywne. Szczególną uwagę tego wieczoru zwróciła kreacja pierwszej damy. Zobaczcie, jaką suknię wybrała.

Melania Trump zachwyciła sylwestrową kreacją. Cała w srebrze

Wybory modowe Melanii Trump już od dawna zwracają uwagę mediów. Choćby za sprawą nakryć głowy jak słynny kapelusz, który miała na sobie podczas zaprzysiężenia swojego męża na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem pierwsza dama USA postawiła na połyskującą srebrną suknię odsłaniającą ramiona. Dopasowana kreacja została podkreślona w talii cienkim paskiem, który uwydatniał jej figurę. Żona Donalda Trumpa zrezygnowała z biżuterii. Miała także rozpuszczone włosy zakręcone w delikatne fale. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

Donald Trump zapytany o życzenia na nowy rok. Krótko to podsumował

W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z momentu wejścia Donalda Trumpa i jego żony na imprezę. Para przechadza się po czarnym dywanie ubrana w stroje wieczorowe i widzimy, jak udekorowane zostało wnętrze - w tle można dostrzec liczne świece, które tworzą wyjątkowy klimat. Jedna z dziennikarek zapytała prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, czy ma jakieś noworoczne życzenia. - Pewnie, że mam. Pokój na ziemi - skwitował Trump.