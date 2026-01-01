Taco Hemingway i Iga Lis od lat uchodzą za jedną z najbardziej dyskretnych par polskiego show-biznesu. Choć oboje są osobami publicznymi, konsekwentnie unikają nadmiernego dzielenia się prywatnością, dlatego każda wspólna fotografia budzi duże zainteresowanie wśród fanów. Tak było i tym razem.

Iga Lis i Taco Hemingway dzielą się niezwykłym kadrem z plaży. Uwagę zwraca jedna rzecz

31 grudnia Iga Lis zrobiła wyjątek i opublikowała na Instagramie zdjęcie z ukochanym, które szybko przyciągnęło uwagę obserwatorów. Na fotografii widzimy ją i Taco Hemingwaya na piaszczystej plaży i ze wzburzonymi falami w tle. Nadmorska sceneria nadaje ujęciu surowy, ale jednocześnie bardzo intymny charakter. Para postawiła na sportowe, wygodne stylizacje, idealnie dopasowane do warunków pogodowych.

Najbardziej charakterystycznym elementem zdjęcia są identyczne, błękitne czapki, które od razu rzucają się w oczy i podkreślają bliskość zakochanych. Uwagę fanów przyciągnął także piesek siedzący obok pary, wprowadzający do kadru ciepło. "My, 2025" - podpisała krótko, ale wymownie córka Kingi Rusin.

Iga Lis i Taco Hemingway zachwycili fanów. W komentarzach burza

Pod Instagramowym postem Igi Lis pojawiła się lawina komentarzy fanów, którzy nie kryli zachwytu nad zdjęciem. Internauci doceniali przede wszystkim naturalność ujęcia. Wpisy takie jak "Słodziaki", "Mega fajni" czy "Piękni!" powtarzały się wielokrotnie, a niektórzy określali parę jako wzór do naśladowania. Wiele osób podkreślało, że oczekiwało na moment wypuszczenia wspólnego zdjęcia bardzo długo. "Post, na który czekam cały rok", "Czekałam na wspólne zdjęcie tego roku" czy "Czekaliśmy wszyscy na to zdjęcie" - pisali wielbiciele Lis i Hemingwaya.

Fani chwalili także spokój i autentyczność ich relacji. "Normalni, fajni ludzie, z pasjami, z prostotą, z miłością… Życzę nieustającej miłości" czy "Pięknie naturalnie i z pieskiem. Nie potrzeba nic więcej" - pisali internauci. Nie brakowało również życzeń noworocznych i radosnych komentarzy związanych ze wspólnym czasem pary. "Szczęśliwego nowego roku" - pisali wielbiciele.