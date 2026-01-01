Organizatorzy sylwestra z Republiką zaliczyli wpadkę. Wygadała się jedna z gwiazd

W tym roku widzowie, którzy zdecydowali się spędzić sylwestra w domu, mogli wybierać spośród trzech koncertowych propozycji. Do Polsatu i Telewizji Polskiej po raz kolejny dołączyła bowiem TV Republika. Ostatnia ze stacji zorganizowała swoją imprezę w Chełmie i postawiła raczej na klimaty disco polo. Organizatorzy nie zadbali jednak o odpowiednie przygotowanie sceny, którą przykryła gruba warstwa śniegu.

TV Republika nie zadbała o sylwestrową scenę. Wokalistka Topky skomentowała sytuację

Na sylwestrowej scenie w Chełmie pojawiły się głównie gwiazdy disco polo. Fani tego gatunku mogli obejrzeć występy takich zespołów jak Bayer Full, Weekend, Power Play, Milano, Mig czy Topky. Niestety, pomimo iż stacja starała się dorównać swoim konkurentom, organizatorzy zaliczyli wpadkę. Scena w Chełmie była cała ośnieżona. Okazuje się, że również śliska, o czym przypadkiem wygadała się jedna z wokalistek, która występowała w szpilkach.

Ale ślisko

- skomentowała wokalistka zespołu Topky, po wejściu na scenę. Na nagraniach z koncertu możemy zobaczyć, że scena w Chełmie była dosłownie zasypana śniegiem, co nie tylko utrudniało poruszanie się wokalistom, ale i tancerzom. Na szczęście nikt nie upadł.

Sylwester Republiki w ogniu krytyki. Internauci nie mieli litości

Sylwester organizowany przez Telewizję Republika wzbudził wiele skrajnych emocji. Impreza nie należała do tanich, a dużą część środków na pokrycie jej kosztów wyłożył samorząd. Okazało się, że w gronie krytykantów znaleźli się także wierni widzowie stacji. Nie spodobało im się bowiem, że na antenie nie wyemitowano noworocznego orędzia prezydenta na żywo. W ubiegłym roku miała miejsce analogiczna sytuacja. "Czy orędzie prezydenta nie jest ważniejsze? Nie można było zacząć chwilę później?", "Orędzie prezydenta na innych kanałach, tylko nie na Republice", "Gdzie jest orędzie prezydenta? Dlaczego nie nadaliście na żywo?" - grzmieli w komentarzach.