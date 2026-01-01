Stacja TV Republika zorganizowała w tym roku imprezę sylwestrową w Chełmie. Na scenie pojawiły się takie zespoły, jak: Bayer Full, Topky, Defis, Afterparty czy grupa Weekend. Organizatorom zależało także zagranicznej gwieździe, więc do udziału w wydarzeniu zaproszono także niemiecki zespół Fun Factory znany z takich przebojów jak m.in. "I Wanna Be with U". Transmisja "Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z TV Republika" rozpoczęła się o godzinie 19.30 i już pół godziny później pojawiły się w sieci pierwsze słowa krytyki. Dlaczego? Na antenie nie pokazano noworocznego orędzia prezydenta, co wywołało oburzenie wiernych widzów.

Widzowie TV Republika oburzeni decyzja stacji. "Gdzie jest orędzie prezydenta?"

31 grudnia o godzinie 20.00 większość stacji informacyjnych wyemitowało noworoczne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Na antenie TV Republika w tym czasie kontynuowano jednak sylwestrowy koncert, co bardzo zaskoczyło widzów. W mediach społecznościowych posypały się krytyczne głosy fanów stacji, którzy uważają, że pierwsze noworocznego przemówienie nowego prezydenta Polski powinno być uwzględnione w ramówce.

Podobna sytuacja miała już miejsce roku temu, kiedy stacja TV Republika nie pokazała przemówienia Andrzeja Dudy. Oczywiście, jako prywatny nadawca telewizja Tomasza Sakiewicza nie ma obowiązku transmitowania wystąpień głowy państwa, ale nie da się ukryć, że widzowie wyraźnie na to liczyli. "Czy orędzie prezydenta nie jest ważniejsze? Nie można było zacząć chwilę później?", "Orędzie prezydenta na innych kanałach, tylko nie na Republice", "Gdzie jest orędzie prezydenta? Dlaczego nie nadaliście na żywo?" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?

Mieszkańcy Chełma nie byli zachwyceni lokalizacji imprezy sylwestrowej TV Republika

Sylwestrową scenę TV Republika zbudowano na Placu Niepodległości w Chełmie. Jak się jednak okazało nie wszyscy byli zadowoleni z takiej lokalizacji, o czym mógł przekonać się jeden z reporterów "Faktu". "Tutaj niedaleko jest Skwer Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, a scena, na której odbędzie się impreza sylwestrowa, przysłoniła pomnik papieża. Wielu ludziom, zwłaszcza starszym, nie podoba się też, że przez tę imprezę nie kursuje tu teraz komunikacja. Muszą objazdy robić. Już od tygodnia są pozamykane ulice tutaj, nie ma dojazdów, nie ma nic. I niektórym jest ciężko" - mówiła jedna z mieszkanek miasta jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia.