Za nami sylwestrowa noc. Jak co roku Telewizja Polska zorganizowała z tej okazji koncert, na którym wystąpiły nie tylko polskie, ale także zagraniczne gwiazdy. Jedną z nich była Roksana Węgiel. Wokalistka zaśpiewała na katowickiej scenie swój hit "Błękit". Piosenkarka zadbała o to, aby jej kreacja i makijaż korespondowały z tytułem piosenki. W komentarzach pod nagraniem z występu nie zabrakło jednak wyrazów niezadowolenia. Co nie spodobało się internautom?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy pytania o operacje plastyczne są nie na miejscu? Roxie mówi wprost

Roksana Węgiel olśniła na sylwestrowej scenie. "Zjawiskowa"

Roksana Węgiel jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Nie mogło jej więc zabraknąć na "Sylwestrze z Dwójką". Piosenkarka, która wykonała utwór "Błękit", pojawiła się na scenie w jasnoniebieskiej kreacji. Do tytułu piosenki nawiązywał też makijaż wokalistki. Roxie podkreśliła swoje brązowe tęczówki turkusowymi cieniami. - Szczęśliwego nowego roku! - życzyła ze sceny.

Występ i stylizacja piosenkarki przypadły do gustu widzom. "Pięknie zaśpiewała i wyglądała też świetnie", "Brawo Roksana piękny występ (...) Rozwaliłaś scenę, przepięknie", "Zjawiskowa", "Największa gwiazda" - zachwycali się w mediach społecznościowych. Niektórych internautów rozczarował jednak fakt, iż Węgiel zaśpiewała tylko jeden utwór. "Roksana śpiewa tylko jeden utwór w sylwestra?", "Chcemy więcej!" - narzekali.

Roksana Węgiel spędziła Wigilię z rodziną męża. Pochwaliła się wspólnymi kadrami

Choć sylwester dla większości gwiazd jest dniem pracującym, Boże Narodzenie najczęściej spędzają w rodzinnym gronie. Tak było również w przypadku Roksany Węgiel. Wokalistka pochwaliła się w sieci kadrami z Wigilii, którą spędziła razem z mężem, teściami oraz pasierbem. Cała piątka zapozowała do zdjęcia przy choince. Wokalistka i jej ukochany dopasowali się nawet pod względem kolorystycznym. Roxie postawiła bowiem na białą koszulę i czarną mini, Kevin Mglej wybrał natomiast na tę okazję klasyczny ciemny garnitur. ZOBACZ TEŻ: Olśniewająca Doda i elegancka Węgiel na koncercie w Polsacie. Tak ograły czerwień