W środę, 31 grudnia, Kinga Rusin odezwała się do fanów na InstaStories. Opublikowała pilny komunikat, w którym zaapelowała o pomoc dla córki. Swoje słowa skierowała przede wszystkim do tych, którzy podróżują samolotem z Lizbony do Warszawy. Okazało się, że na pokładzie samolotu jej córka zgubiła pamiątkę rodzinną, za znalezienie której Kinga Rusin wyznaczyła nagrodę.
W swoim apelu Kinga Rusin ujawniła, że jej córka zgubiła w samolocie wyjątkową rodzinną pamiątkę - naszyjnik z krzyżykiem. Choć przedmiot ten ma niewielką wartość materialną, to dla nich ma za to ogromną wartość sentymentalną. Na znalazcę czeka nagroda. "Apel/ prośba do pasażerów samolotu LOT lecącego 28.12 z Lizbony do Warszawy: moja córka zgubiła podczas tego lotu srebrny krzyżyk, ukochaną rodzinną pamiątkę, którą przekazałam jej z okazji 18. urodzin. Symbol o niewielkiej wartości materialnej, ale dla nas o ogromnej sentymentalnej...
Dla znalazcy nagroda pieniężna i dodatkowo wyjątkowy prezent: dwa bilety na koncert Taco na Narodowym (wyprzedany). Bardzo proszę o kontakt na priv. Nigdy go nie zdejmowała. Zerwał się łańcuszek. Lot z psem - zamieszanie. Szukała wszędzie. Łańcuszek spadł pod siedzenie (dziękujemy osobie, która oddała go obsłudze), ale krzyżyk musiał przesunąć się gdzieś dalej... PS. Dziękujemy przemiłej obsłudze LOT-u za pomoc w poszukiwaniach" - napisała Kinga Rusin na InstaStories.
Ostatnie tygodnie w życiu Kingi Rusin były wyjątkowo trudne. Dziennikarka podzieliła się z fanami informacją, że doszło u niej do złamania kości ramiennej. Długo wierzyła, że kontuzja szybko się zagoi, więc nie mówiła o niej publicznie. Okazało się jednak, że ból jej nie opuszczał. "Nie dopuszczałam do siebie myśli, że to coś poważnego" - wyznała. Niestety, najnowszy rezonans przyniósł złe wieści. "A teraz zrobiłam kolejny rezonans i niestety - moja ręka wymaga dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji, jeżeli chcę wrócić w przyszłym sezonie do uprawiania na 100 proc. moich ukochanych sportów" - dodała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.