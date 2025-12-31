Powrót na stronę główną

Kubicka głównie przepłakała rok. "Były próby ratowania małżeństwa". Wspomniała o depresji i atakach paniki
Sandra Kubicka opublikowała poruszający post, w którym podsumowała 2025 rok. Modelka nie kryła, że nie należał on do najlepszych.
Sandra Kubicka
Sandra Kubicka dołączyła do grona gwiazd, które 31 grudnia podsumowały swój miniony rok. Modelka opublikowała przy tym obszerny post, w którym zabrała głos na temat wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy. Kubicka zdecydowała się w nim na szczere wyznania.

Sandra Kubicka podsumowuje 2025 rok. "Mój najgorszy rok w życiu"

"Próbowałam zrobić piękne podsumowanie 2025 roku tak jak inni, pełne sukcesów i uśmiechów, ale nie udało mi się. (...) To nie był mój rok i nie będę się łudzić ani wciskać wam kitu o 'best year ever', bo ja go głównie przepłakałam" - zaczęła we wpisie Kubicka, wymieniając następnie różne, trudne dla niej sytuacje, które miały miejsce na przestrzeni czasu. 

Były próby ratowania małżeństwa, potem poronienie, depresja i ataki paniki które powróciły po latach z potrójną mocą. To był chyba szczerze mój najgorszy rok w życiu i jedyne, co chcę z niego pamiętać, to chwile z moim synem

- przekazała modelka, dzieląc się również pozytywnym wspomnieniami związanymi z wychowywaniem syna Leosia. "Ja wiem że 2026 będzie dużo lepszy, czuję to w kościach, bo zawalczyłam o siebie jeszcze w tym. Chociaż na sam koniec w końcu czuję spokój, szczęście i bezpieczeństwo. (...) Życzę nam wszystkim, aby następny rok był dla nas łaskawszy" - napisała na koniec Kubicka.

 

Takie plany na 2026 rok ma Sandra Kubicka. Wspomniała o "zemście"

27 grudnia Kubicka opublikowała również post, w którym wspomniała o swoich celach na przyszły rok. Na nagraniu, które wymownie podpisała, pozowała do kamery. "Cele na 2026 rok: być najszczęśliwszą, najspokojniejszą, najzdrowszą, najbardziej zdyscyplinowaną i najlepszą wersją siebie. To moja 'zemsta'" - napisała we wpisie modelka. Jej słowa spotkały się z pozytywnym odbiorem fanek, które kibicują Sandrze. "I o to chodzi. Własny spokój i robienie swojego to najlepsza droga. Powodzenia w realizacji!", "Jesteś sobą. I to jest najważniejsze! Pozostań taką", "Wspaniała", "Dajesz dziewczyno!", "Jesteś super mamą, super kobietką, myśl o swoim komforcie psychicznym. Nikomu nic nie musisz udowadniać" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

