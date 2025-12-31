Sandra Kubicka dołączyła do grona gwiazd, które 31 grudnia podsumowały swój miniony rok. Modelka opublikowała przy tym obszerny post, w którym zabrała głos na temat wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy. Kubicka zdecydowała się w nim na szczere wyznania.

Sandra Kubicka podsumowuje 2025 rok. "Mój najgorszy rok w życiu"

"Próbowałam zrobić piękne podsumowanie 2025 roku tak jak inni, pełne sukcesów i uśmiechów, ale nie udało mi się. (...) To nie był mój rok i nie będę się łudzić ani wciskać wam kitu o 'best year ever', bo ja go głównie przepłakałam" - zaczęła we wpisie Kubicka, wymieniając następnie różne, trudne dla niej sytuacje, które miały miejsce na przestrzeni czasu.

Były próby ratowania małżeństwa, potem poronienie, depresja i ataki paniki które powróciły po latach z potrójną mocą. To był chyba szczerze mój najgorszy rok w życiu i jedyne, co chcę z niego pamiętać, to chwile z moim synem

- przekazała modelka, dzieląc się również pozytywnym wspomnieniami związanymi z wychowywaniem syna Leosia. "Ja wiem że 2026 będzie dużo lepszy, czuję to w kościach, bo zawalczyłam o siebie jeszcze w tym. Chociaż na sam koniec w końcu czuję spokój, szczęście i bezpieczeństwo. (...) Życzę nam wszystkim, aby następny rok był dla nas łaskawszy" - napisała na koniec Kubicka.

Takie plany na 2026 rok ma Sandra Kubicka. Wspomniała o "zemście"

27 grudnia Kubicka opublikowała również post, w którym wspomniała o swoich celach na przyszły rok. Na nagraniu, które wymownie podpisała, pozowała do kamery. "Cele na 2026 rok: być najszczęśliwszą, najspokojniejszą, najzdrowszą, najbardziej zdyscyplinowaną i najlepszą wersją siebie. To moja 'zemsta'" - napisała we wpisie modelka. Jej słowa spotkały się z pozytywnym odbiorem fanek, które kibicują Sandrze. "I o to chodzi. Własny spokój i robienie swojego to najlepsza droga. Powodzenia w realizacji!", "Jesteś sobą. I to jest najważniejsze! Pozostań taką", "Wspaniała", "Dajesz dziewczyno!", "Jesteś super mamą, super kobietką, myśl o swoim komforcie psychicznym. Nikomu nic nie musisz udowadniać" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.