Sting będzie gwiazdą wieczoru podczas "Sylwestra z Dwójką", który 31 grudnia 2025 roku odbędzie się w Katowicach. Wielu fanów zszokował fakt, iż gwiazdor nie pojawił się dzień wcześniej na próbie wszystkich gwiazd. Organizatorzy uspokajają. W rozmowie z mediami wyjawili także, jakie wymagania przed występem ma wokalista.

Sting wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką". Ujawniono, co znajdzie się w jego garderobie

W rozmowie z Plejadą organizatorzy skomentowali, że nieobecność Stinga na próbie nie była zaskoczeniem. - Nikogo to nie zdziwiło. Podobnie było rok temu, gdy na sylwestrze występował Bryan Adams. Artyści tego kalibru mają zwykle tylko jedną próbę - w dniu koncertu. W przypadku Stinga jest dokładnie tak samo - wyjaśnił informator, ucinając wszelkie spekulacje.

Co ciekawe, dowiedzieliśmy się także, co ma znaleźć się na prośbę artysty w jego garderobie. Sting miał okazać się mało wymagającą osobą w tym zakresie. - Często bywa tak, że największe gwiazdy mają najmniejsze oczekiwania. W tym przypadku jest dokładnie tak samo. Życzenia Stinga są naprawdę skromne, zwłaszcza na tle innych artystów, w tym także polskich. Skromność to zdecydowanie jego znak rozpoznawczy - powiedziała osoba z produkcji. Muzyk poprosił, by za kulisami czekało na niego kilka butelek wody niegazowanej, miód manuka z Nowej Zelandii oraz świeży korzeń imbiru.

Te gwiazdy zobaczymy na scenie podczas "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach

Sylwestrowy wieczór w Katowicach zapowiada się dość widowiskowo. Przypomnijmy, że oprócz Stinga, na scenie zobaczymy także największe polskie gwiazdy muzyki - telewidzowie oraz osoby, które przyjdą na imprezę pod Spodek, będą miały okazję posłuchać m.in. Dody, Maryli Rodowicz, Justyny Steczkowskiej, Kayah, Ich Troje, Feel, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Margaret, Michała Szpaka, Dawida Kwiatkowskiego, Malika Montany, Blanki, Cleo, Kuby Badach, czy Mandaryny. Imprezę poprowadzą przy tym Marta Surnik, Mateusz Opyrchał i Ola Budka, a na scenie wraz z nimi zobaczymy również Piotra Kupichę oraz Michała Wiśniewskiego.