Spór w zespole Piękni i Młodzi trwa w najlepsze. Choć po rozwodzie Magdalena Narożna i Dawid Narożny zadeklarowali dalszą współpracę, to nie wszystko jest jednak takie kolorowe. Mimo że Urząd Patentowy przyznał prawa do nazwy wokalistce, to z najnowszego oświadczenia wytwórni muzycznej wynika, że nie ma ona prawa do wykonywania największych hitów zespołu. Poznajcie szczegóły.

Zespół Piękni i Młodzi powstał w 2012 roku w Łomży. Wówczas współtworzyli go Magdalena Narożny, Dawid Narożny i Daniel Wilczewski. Nie jest tajemnicą, że grupa latami działa w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Trzy lata po założeniu cała trójka wzięła udział w programie "Must Be the Music", dzięki temu zyskali zasięg i rozpoznawalność, a także sporą rzeszę fanów. Szczęście nie trwało jednak długo, bo w 2019 roku małżeństwo przekazało wieści o rozstaniu i choć dalej mieli razem współpracować, to dość szybko powstał ciągnący się konflikt o znak towarowy i nazwę. Wówczas to Narożna otrzymała prawo do nazwy "Piękni i Młodzi", a jej były mąż mógł kontynuować karierę, jako "Piękni i Młodzi Dawid Narożny".

Batalia nie zakończyła się jednak na tym. Byli małżonkowie latami nawzajem przerzucali się różnorodnymi zarzutami, a sytuacja zamiast powoli się układać, stawała się coraz bardziej napięta. Na samej końcówce 2025 roku wyciekła kolejna sprawa. Dawid Narożny opublikował na Instagramie oświadczenie, z którego wynika, że Magdalena Narożna nie ma prawa do wykonywania najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu, takich jak: "Niewiara", "Kocham się w tobie", "Chciałbym spać z tobą", "Ona jest taka cudowna" czy "Tak już bez ciebie". Taki sam dokument pojawił się również na Facebooku wytwórni muzycznej Vanila Records, został on podpisany przez Krzysztofa Boguckiego - właściciela wytwórni oraz byłego menadżera Pięknych i Młodych.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że pani Magdalenie Narożnej, (...) wymienione powyżej prawa nie przysługują. Teksty oraz linie melodyczne zostały stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie utworu przez pierwotny skład zespołu Piękni i Młodzi nastąpiło za bezpośrednio zgodą uprawnionych twórców oraz wydawcy

- czytamy na opublikowanym oświadczeniu.

Spór w Pięknych i Młodych nie ma końca. "Wzywam panią Magdalenę Narożną do zaniechania wykonywania wskazanych utworów"

Z dalszej części oświadczenia dowiadujemy się, że to właśnie były menadżer zespołu jest wyłącznie uprawniony do udzielenia zgody na wykonywanie praw, a w szczególności do prawa do wykonywania opracowań artystycznych utworów w zakresie publicznych wykonań. Oświadczenie jednoznacznie zakazuje Magdalenie Narożnej wykonywania wymienionych utworów, a także przerabiania ich. Według dokumentu każdorazowa taka sytuacje będzie naruszeniem praw i odbędzie się bezprawnie.

Wzywam panią Magdalenę Narożną do zaniechania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i w wybranych fragmentach. Nie posiada ona bowiem stosownego upoważnienia licencyjnego do publicznego udostępniania artystycznego i wykonywania powołanych utworów.

"Każdorazowe publiczne wykonywanie powyższych utworów przez Magdalenę Narożną (...) stanowiło będzie naruszenie praw wyłącznych twórców ww. utworów, a tym samym obarczone będzie znamieniem bezprawności" - napisano w oświadczeniu. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?