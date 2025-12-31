Szok! Woźniak-Starak znika z popularnego programu

Agnieszka Woźniak-Starak większość swojej kariery w polskich mediach związała ze światem telewizji. Wiemy już, że dołączyła do publicznego nadawcy jako nowa prowadząca "Pytania na śniadanie". Współprowadzi obecnie pasmo u boku Roberta Stockingera, który wcześniej występował u boku Joanny Górskiej i Krystyny Sokołowskiej. Woźniak-Starak wybrała TVP ponownie po 13 latach i tym samym zakończyła pracę w "Onet Rano". Co więcej wiadomo na ten temat?

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak pokazała, co ją spotkało na Mazurach

Agnieszka Woźniak-Starak zaczęła nowy rozdział w karierze. Jest komunikat byłego pracodawcy

Dziennikarka dołączyła do zespołu internetowej redakcji w 2024 roku. Była to duża zmiana w porównaniu do pracy w "Dzień dobry TVN". Prowadziła rozmowy w aucie dotyczące głównie kwestii politycznych. Wiemy już, że jak na razie jest to zamknięty etap. "Wraz z końcem bieżącego roku kończymy współpracę z Agnieszką Starak-Woźniak przy projekcie "Onet Rano". Nie wykluczamy jednak w przyszłości innych wspólnych przedsięwzięć, wykraczających poza pasmo poranne" - tak brzmi komunikat Ringier Axel Springer Polska, który został przekazany portalowi Wirtualnemedia.pl.

Jeszcze nie tak dawno Woźniak-Starak cieszyła się z objęcia tej posady. - Fajnie się rozmawia w samochodzie, mam poczucie intymności. (...) Dołączam do "Onet Rano" z wielką przyjemnością. Nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę, bo uwielbiam nowe wyzwania. A ponieważ tutaj często wsiadają też politycy, to cieszę się, że w końcu moje marzenie się spełnia i wracam do tego, od czego zaczynałam swoją drogę zawodową - mówiła na kanale Onetu.

Agnieszka Woźniak-Starak z debiutem po latach w "Pytaniu na śniadanie". Widzowie wydali werdykt

Pierwsze wydanie z dziennikarką w 2025 roku przypadło w wigilię. To wtedy część widzów pasma porannego była bardzo zaskoczona widokiem Agnieszki Woźniak-Starak w TVP. Nie jest tajemnicą, że gwiazda zyskała wielu fanów podczas telewizyjnej kariery. To czuć w komentarzach pod wigilijnym wydaniem programu. "Piękna para. Niech często gości w 'Pytaniu na śniadanie'", "Fantastycznie, że Agnieszka wróciła", "Pani Agnieszka super dziennikarka, jest nieoczywista, ma własne zdanie i lubię za miłość do zwierząt. Czekałam na ten powrót" - pisali fani Woźniak-Starak. Inni mają pewne zastrzeżenia. "To się nie uda", "Tęskni się za dawną ekipą", "Krysia. Szkoda tej zmiany" - mogliśmy przeczytać. Warto zaznaczyć, że w "Pytaniu na śniadanie" nie brakowało rewolucji w ostatnim czasie. To kolejna zmiana prowadzących. Nie tak dawno do programu przyjęto influencerkę, która zyskała rozgłos dzięki programowi "Top Model". Mowa o Aleksandrze Żuraw, nowej prowadzącej pasma z newsami ze świata celebrytów.