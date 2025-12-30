Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zafundowali sobie poświąteczny wypad w góry. Do pary dołączyli także Magda Pieczonka oraz jej partner, a bazą wypadową całej czwórki stał się znany zakopiański hotel Bachledów. Rozenek chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami relacjami z zaśnieżonego Zakopanego. Okazuje się, że pod Tatrami oprócz niej i Pieczonki jest jeszcze kilka innych celebrytek. Wszystkie mają za sobą naprawdę bardzo udany wieczór.

REKLAMA

Zobacz wideo Tumala o umiarze w medycynie estetycznej. Tak podsumowała Rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan na gwiazdorskim ognisku. Tak bawiła się w towarzystwie innych celebrytek

Małgorzata Rozenek-Majdan i Magda Pieczonka nie były jedynymi celebrytkami, które spędzały czas w Zakopanem. Dołączyły do nich również Paulina Krupińska, Zosia Ślotała i Agnieszka Woźniak-Starak. Wieczorem wszystkie bawiły się na grupowym ognisku u podnóża gór. Były kiełbaski, gorące napoje, góralska muzyka na żywo i mnóstwo śmiechu. Ubrane w ciepłe, zimowe stylizacje chętnie pozowały do zdjęć, a po ich minach widać, że bawiły się doskonale. Zdjęcia z grupowego spotkania znajdziecie w naszej galerii.

Kolejny dzień Rozenek również spędziła na świeżym powietrzu. W jednej z relacji żartowała, że być może zrobi sobie zdjęcie z popularnym białym misiem, który chodzi po Krupówkach. Wieczorem razem z ukochanym wybrali się na wernisaż wystawy "Pociąg do Zakopanego".

Ognisko w Zakopanem Otwórz galerię

Małgorzata Rozenek-Majdan wprost na temat postanowień noworocznych. "To jest szkodliwa tradycja"

Małgorzata Rozenek ma za sobą naprawdę intensywny rok, pełen ciekawych projektów i owocnych współprac. Przyszły wcale nie zapowiada się gorzej. Zapytana o postanowienia noworoczne odpowiedziała wprost. - W ogóle nie robię postanowień noworocznych. Uważam, że to jest szkodliwa tradycja, nakładanie na siebie dodatkowej presji, w ogóle niepotrzebnej. Życie jest i tak wymagające. Nie lubiłam postanowień noworocznych, bo absolutnie jestem przekonana, że jeżeli chcesz coś zrobić, to zacznij dzisiaj, jutro. Nie odkładaj tego na za tydzień, nie odkładaj tego na styczeń. Po prostu działaj - mówiła Plejadzie.