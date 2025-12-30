Romski "ślub" Viki Gabor i wnuka Bogdana Trojanka wciąż wzbudza mnóstwo emocji. 30 grudnia muzyk pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie ponownie wrócił do tego tematu. W rozmowie z Maciejem Dowborem i Sandrą Hajduk-Popińską wyjaśnił, czym tak naprawdę była ceremonia, która wzburzyła internautów. - To było błogosławieństwo, takie cygańskie błogosławieństwo, od tego się u nas zaczyna. Na pewno zaskoczymy jeszcze wszystkich, no bo to nie jest koniec, to jest początek - zapowiadał. Sama Viki zabrała głos tylko raz. "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - skwitowała na Facebooku. Teraz piosenkarka zdecydowała się na zaskakujący krok. Co chciała przekazać swoim fanom?

Viki Gabor zaniepokoiła swoich fanów. Na Instagramie pustki

Piosenkarka niespodziewanie usunęła ze swojego profilu na Instagramie wszystkie posty i relacje. Zostawiła jedynie trzy rolki sprzed kilku lat. Zmieniło się również jej zdjęcie profilowe. Teraz w kółku widnieje czysta, czarna plansza. Co ciekawe, pozostałe profile wokalistki w mediach społecznościowych wyglądają zupełnie zwyczajnie. Dlaczego Viki zdecydowała się na taki ruch? Tego na razie nie wiadomo. Zmartwieni fani przenieśli się na jej profil na Facebooku. Pod ostatnim zdjęciem cały czas pojawiają się nowe komentarze. "Olewaj trollaków. Oni, żeby poczuć się lepiej, będą chcieli cię zniszczyć. To twoje życie, bądź szczęśliwa", "Niech podli ludzie mówią co chcą, jesteś the best", "Trzymaj się Viki" - czytamy.

Bogdan Trojanek zaskoczony negatywnymi komentarzami. Wspomniał o romskich tradycjach

Trojanek udzielił także krótkiego wywiadu "Faktowi". Tam przyznał, że zarówno on, jak i jego rodzina bardzo przeżywają negatywne komentarze, które pojawiły się po zaślubinach Viki i Giovanniego. - Nie spodziewałem się, że w Polsce, w której w niedzielę w kościele wszyscy się modlą za sąsiadów, za papieża, za księdza biskupa, wyleje się taki hejt na młodych ludzi, którzy się pokochali. (...) Którzy kochają tradycję romską, bo właśnie w kulturze romskiej się wychowali. To jest bolesne bardzo - mówił przejęty.