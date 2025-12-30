Marina Łuczenko-Szczęsna była w tym roku jedną z pierwszych gwiazd, które pochwaliły się świątecznymi dekoracjami w domu. Wokalistka nie doczekała do początku grudnia i już w listopadzie zawiesiła bombki na choince. Rodzina była zachwycona, co zostało uwiecznione na zdjęciach. Więcej zobaczysz tutaj. Marina zdradziła, że specjalnie dla syna spełniła jego marzenie prezentowe. Jak się jednak okazuje, Wojtek i Marina zaplanowali także wyjazd za granicę. Właśnie pochwalili się zdjęciami z plaży.

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała zdjęcie z rodzinnego urlopu. "Wdzięczność"

Przerwa świąteczno-noworoczna to czas w trakcie sezonu piłkarskiego, kiedy zawodnicy mogą spędzić wakacje z rodzinami. Marina i Wojciech Szczęśni postanowili wybrać się na krótki urlop do Dubaju z dziećmi, siedmioletnim Liamem i Noelią, która urodziła się latem zeszłego roku. Małżeństwo pochwaliło się na Instagramie zdjęciem z plaży na tle ikonicznego luksusowego hotelu Burj Al Arab, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli miasta. Uwagę na fotografii zwrócił pewien detal - cała czwórka ma na sobie kostiumy kąpielowe w ten sam wzór.

Wdzięczność

- dodała Marina. Pod zdjęciem udostępnionym przez parę posypały się komplementy. "Super wyglądacie! Moja ulubiona rodzinka", "Marina, twoje nogi są boskie, pozytywnie zazdroszczę!", "Obrazek godny podziwu - najważniejsze, co można mieć, to rodzina!", "Ale macie fajne stroje! Bawcie się dobrze" - czytamy.

