Antek Królikowski spędził Boże Narodzenie w gronie najbliższych, dzieląc się w sieci rodzinnymi kadrami. Aktor wraz z partnerką Izabelą Banaś i ich córeczką Jadwigą wyruszyli z Wrocławia do Zalesia Górnego, a święta upłynęły im w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Antoni Królikowski tak spędził święta. Pokazał urocze kadry z najbliższymi

Od czasu przeprowadzki do Wrocławia, gdzie Królikowski zamieszkał z partnerką, życie aktora zmieniło się pod kątem zawodowym i prywatnym. W stolicy Dolnego Śląska aktor rozpoczął pracę nad główną rolą w serialu "Uroczysko", który szybko zyskał popularność, a kolejne odcinki sprawiają, że na razie nie planuje powrotu do Warszawy. - Tam żyje się dużo lepiej. Jest spokojniej, ciszej, nie ma tej całej warszawki – podkreślił aktor w rozmowie z Pudelkiem, opisując zalety nowego miejsca zamieszkania.

Jesienią ubiegłego roku na świat przyszła ich córka, Jadwiga, która od pierwszych dni stała się centrum rodzinnego życia. Królikowski coraz chętniej dzieli się z fanami zdjęciami z córką i partnerką, pokazując ciepłe, codzienne momenty. Tegoroczne święta również nie były wyjątkiem - na rodzinnych kadrach widać zamyśloną małą Jadzię. Z kolei Izabela Banaś postawiła na odważną, czerwoną sukienkę na ramiączkach, eksponującą jej duże i wyraziste tatuaże, które przykuły uwagę internautów.

Antoni Królikowski spędził czas z mamą. Odwiedzili popularny jarmark

Antoni Królikowski uchylił rąbka swojego życia prywatnego, publikując w mediach społecznościowych rodzinne ujęcie ze świątecznej Warszawy. Aktor zamieścił na InstaStories zdjęcie zrobione w samym sercu stolicy, gdzie w okresie zimowym działa popularny jarmark bożonarodzeniowy. Na fotografii znalazły się trzy ważne dla niego osoby: partnerka Izabela, mama - Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz córeczka Jadwiga, która spokojnie podróżowała w wózku prowadzonym przez babcię. Kadr uchwycił moment pełen swobody i ciepła, a uwagę internautów zwróciły przede wszystkim wyraźnie dobre nastroje obu kobiet.

Zarówno Izabela, jak i mama aktora pozowały z szerokimi uśmiechami, co może sugerować, że między nimi panuje przyjazna atmosfera. Wspólny spacer w świątecznej scenerii pokazał, że relacje w rodzinie układają się wyjątkowo harmonijnie.