Po czasie spędzonym w rodzinnym gronie, przy suto zastawionym świątecznym stole i w atmosferze rozmów z najbliższymi, Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła zmienić otoczenie. Tuż po Bożym Narodzeniu wraz z Radosławem Majdanem wybrała się w Tatry, by złapać oddech i naładować baterie. Do pary dołączyli także Magda Pieczonka oraz jej partner, a bazą wypadową całej czwórki stał się znany zakopiański hotel Bachledów.

Małgorzata Rozenek-Majdan spędza czas w luksusowym hotelu. Zakopane zapewniło jej wiele atrakcji

Rozenek-Majdan, która od lat chętnie pokazuje w mediach społecznościowych zarówno zawodowe projekty, jak i prywatne momenty, również tym razem nie zawiodła fanów. Na jej Instagramie pojawiły się kadry z klimatycznego apartamentu urządzonego w góralskim stylu oraz migawki z samego miasta. Warto dodać, że w okresie około noworocznym noc w tym obiekcie potrafi kosztować około 2600 zł za dwie osoby.

Podczas pobytu w Zakopanem Rozenek-Majdan nie ograniczyła się wyłącznie do pokazywania hotelowych wnętrz. Razem z Radosławem Majdanem wybrała się na Gubałówkę, a później skorzystała z uroków strefy SPA. W saunie relaksowała się w towarzystwie Magdy Pieczonki, co - jak się okazało - wiązało się z nietypowym zakupem. - Kupiłyśmy sobie kostiumy dziecięce, bo tylko takie były na nas dostępne rozmiarowo - zdradziła gwiazda w jednej z instagramowych relacji.

Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na wydarzeniu fundacji Omeny Mensah. Jej stylizacja przyciągała spojrzenia

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek-Majdan ma bardzo dobre relacje z Rafałem Brzoską oraz jego żoną, Omeną Mensah. Prowadząca "Królową przetrwania" wielokrotnie podkreślała, jak bardzo ceni ich za zaangażowanie społeczne. Te bliskie kontakty znalazły odzwierciedlenie także w jej aktywności zawodowej. Niedawno właściciel InPostu pojawił się w podcaście "Z bliska", tworzonym przez Rozenek-Majdan dla Gazety.pl, gdzie rozmowa zeszła m.in. na temat głośnego sporu sądowego z właścicielem Instagrama i Facebooka.

Obecność prezenterki na wydarzeniu organizowanym przez Omenaa Foundation była więc naturalną konsekwencją tych relacji. Na tę okazję gwiazda postawiła na klasyczną elegancję - wybrała sukienkę w czarne kropki, nawiązującą do estetyki lat 60., którą zestawiła z prostymi szpilkami i minimalistyczną torebką. Stonowany, delikatny makijaż podkreślił jej urodę i dodał całości lekkości. Stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan idealnie wpisała się w charakter wydarzenia, łącząc ponadczasowy szyk z nowoczesną prostotą.