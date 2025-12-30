Brigitte Bardot wystąpiła w niemal 50 produkcjach, a na chwilę przed 40. rokiem życia zrezygnowała z dalszej kariery w branży filmowej. Mimo tego stała się ikoną kina. Sama poświęciła się działalności na rzecz praw zwierząt. Aktorka odeszła 28 grudnia w wieku 91 lat. Już wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb gwiazdy.

Przekazano wieści w sprawie pogrzebu Brigitte Bardot

Fundacja Brigitte Bardot poinformowała, że pogrzeb odbędzie się 7 stycznia w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez. Przed laty aktorka podkreślała w wywiadach, że chce spoczywać na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Okazuje się, że zmieniła swoją decyzję, a informację tę przekazała agencja AFP, która powołała się na władze miejskie. Ostatecznie gwiazda ma zostać pochowana na nadmorskim cmentarzu w Saint-Tropez. To właśnie tam spoczywają jej rodzice, Louis i Anne-Marie Bardot, a także pierwszy mąż, reżyser Roger Vadim. Fundacja zapewnia, że transmisję z kościoła będzie można zobaczyć poprzez ekrany umieszczone w porcie i na centralnym placu Saint-Tropez. Tuż po ceremonii zaplanowano również specjalny hołd dla aktorki, który będzie dostępny dla zarówno dla wszystkich mieszkańców Saint-Tropez, jak i fanów zmarłej.

Joanna Krupa pożegnała Brigitte Bardot. Poruszający wpis modelki

Wiele gwiazd pożegnało Brigitte Bardot. W tym gronie znalazła się również Joanna Krupa, która umieściła na InstaStories zdjęcie gwiazdy. "Moje serce jest złamane przez te wieści. Prawdziwy anioł odszedł" - zaczęła modelka. "Pomogła wielu zwierzętom i była moją największą inspiracją i wzorem do naśladowania. To przez nią marzyłam o tym, żeby być w show-biznesie - by pewnego dnia wykorzystać tę platformę w taki sposób, jak ona, dla zwierząt" - dodała. "Nikt nigdy jej nie dorówna. Najpiękniejsza kobieta, która chodziła po tej ziemi (...). Nigdy nie będzie drugiej Brigitte Bardot. Prawdziwy anioł na ziemi" - napisała. Na kolejnym InstaStories opublikowała cytat zmarłej aktorki. "Coś, z czym mogę się całkowicie utożsamić: 'Oddałam swoje piękno i młodość mężczyznom, a teraz swoją mądrość i doświadczenie oddaję zwierzętom'" - mogliśmy przeczytać.