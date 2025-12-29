Jak podają francuskie media, w tym dziennik "Le Figaro", od 26 grudnia George Clooney, jego żona Amal Alamuddin oraz ich dwoje dzieci, Alexander i Ella, oficjalnie są obywatelami Francji. Aktor wielokrotnie podkreślał, jak głęboko emocjonalnie jego rodzina jest związana z tym krajem.

George Clooney o życiu we Francji: Prywatność, spokój i normalne dzieciństwo dla dzieci

Od 2021 roku rodzina Clooneyów ma dom w Brignoles w departamencie Var, gdzie aktor chciał, aby jego dzieci dorastały w spokoju. Zależało mu na tym, aby jego pociechy wiodły tam "normalne życie". Posiadłość obejmuje XVIII-wieczny budynek na terenie 172 hektarów, z basenem i kortem tenisowym. - Kocham francuską kulturę i wasz język, mimo że po 400 dniach nauki nadal jestem w nim kiepski - stwierdził aktor w wywiadzie dla RTL. - Najszczęśliwszym miejscem dla nas jest ta farma, gdzie dzieciaki bawią się tak samo, jak ja bawiłem się w Kentucky, gdy byłem młody. Naprawdę podoba mi się to, jak tam żyjemy - przekonywał.

Aktor zwrócił także uwagę na prywatność swojej rodziny. - Tutaj nie robią zdjęć naszym dzieciom. Nie ma paparazzi czających się przy wyjściu ze szkoły. To dla nas bardzo ważne. Chciałem znaleźć miejsce, w którym nasze dzieci miałyby szansę na normalne życie. To był naprawdę główny powód - tłumaczył.

George Clooney i napięcia z Donaldem Trumpem. "Moim zadaniem jest mówienie prawdy"

Clooney od dawna spędza dużo czasu w Europie, a jego naturalizacja mogła być również związana z napięciami w Stanach Zjednoczonych. W marcu prezydent Donald Trump nazwał aktora "drugorzędnym aktorem" po tym, jak Clooney wypowiedział się na temat wolności prasy w USA. - Nie obchodzi mnie, że nazywa mnie drugorzędnym aktorem. Znam Donalda Trumpa od bardzo dawna. Moim zadaniem nie jest zadowalanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Moim zadaniem jest mówienie prawdy, kiedy tylko mogę i kiedy mam taką możliwość - wyjaśnił Clooney w wywiadzie dla CBS. ZOBACZ TEŻ: Donald Trump zabroni żonie Clooneya wjazdu do USA? Szokujące doniesienia.