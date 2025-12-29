27 grudnia w sobotę wieczorem zmarł Ireneusz Pastuszak. Aktor miał 65 lat, a informacja o jego śmierci została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ireneusz Pastuszak odszedł niespodziewanie podczas podróży do Afryki, wraz ze swoją partnerką wybrał się na świąteczny urlop do Maroka.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy, cały czas było disco polo"

Ireneusz Pastuszak zmarł na urlopie w Maroku. Jego ukochana opisała ich ostatnie wspólne chwile. "To był dobry, spokojny dzień"

Po tragicznych wydarzeniach partnerka Ireneusza Pastuszaka zabrała głos w sieci. Opublikowała poruszający wpis oraz zamieściła ostatnie zdjęcie aktora, jakie mu zrobiła.

Nie ma go. Odszedł wczoraj wieczorem. To ostatnie zdjęcie, które mu zrobiłam tego dnia. To bardzo w jego stylu umrzeć przy oceanie, zawsze miał pod skórą wilka morskiego

- napisała wstrząśnięta Leona Iwańska na Facebooku, zamieszczając zdjęcie rozległej wody, a także aktora z kotem na rękach. Następnie opisała, jak wyglądał ich ostatni wspólny dzień. Przy okazji kobieta wyraźnie zaznaczyła, że nie życzy sobie żadnych kondolencji.

"Wybrał sobie na to Imsouane, zabitą dechami wioskę rybacką na końcu Afrykańskiego świata. To był nasz wspólny ostatni zachód, wypiliśmy jeszcze marokańską herbatę miętową. To był dobry, spokojny dzień. Wieloletni partner, bliska dusza. Nie wrzucę czarnobiałych zdjęć. Życzę każdemu takich pożegnań. Proszę nie piszcie kondolencji, bo to wystarczająco trudny czas. P.S. Ireneusz, wszyscy myśleliśmy, że jesteś niezniszczalny" - napisała. Dodajmy, że jak do tej pory nie ujawniono przyczyny śmierci, a także dalszych szczegółów. O dalszych zwrotach w sprawie będziemy na bieżąco informować.

Ireneusz Pastuszak w poruszających słowach żegnają bliscy. "Nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury"

Informacja o śmierci Ireneusza Pastuszaka to bardzo smutna wiadomość i ogromna strata dla tarnowskiej kultury oraz polskiego teatru. We wzruszających słowach pożegnał go m.in. prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. "Nie żyje Ireneusz Pastuszak, geniusz tarnowskiej sceny teatralnej. Hipnotyzował każdą rolą. Był prawdziwą perłą tarnowskiego teatru, bez niego trudno sobie wyobrazić tarnowski świat kulturalny. Był również wyjątkowym człowiekiem, który nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury. Ogromna, bardzo bolesna strata" - napisał na Facebooku. Chwytający za serce wpis zamieściła również Paulinę Pastuszak, córka aktora.