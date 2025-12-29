W sobotę 27 grudnia zmarł Ryszard Szołtysik, związany z Wrocławiem dziennikarz, aktor i reżyser. Mężczyzna miał 75 lat, a informację o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał wydawca "Gazety Wrocławskiej" Cyprian Dmowski. Do wiadomości publicznej nie podano jeszcze przyczyny śmierci czy szczegółów uroczystości pogrzebowej.

Ryszard Szołtysik zmarł. Słynnego dziennikarza i aktora żegnają bliscy

Śmierć Ryszarda Szołtysika wstrząsnęła jego otoczeniem. Ta smutna informacja została przekazana przez wydawcę "Gazety Wrocławskiej", a także profil PTV Echo w mediach społecznościowych. Dziennikarza i aktora pożegnano w poruszających słowach. "Z głębokim żalem informujemy, że odszedł 27 grudnia 2025 na zawsze nasz echoludek Rysiu Szołtysik. Zaledwie przeżył 75 lat. Ryszard był dziennikarzem, redaktorem redakcji sportowej w pierwszej stacji telewizyjnej PTV Echo. Słynne transmisje meczów żużlowych Sparty Wrocław przyciągały do Echa rzesze kibiców. Za żużlowcami z kamerą Ryszard z kolegami jeździli po całej Polsce" - możemy przeczytać na Facebooku. Pod opublikowanym postem pojawiło się też sporo kondolencji, a także słów wsparcia dla najbliższych w tym trudnym czasie. "Rysiu, Smutno tu jest bez ciebie", "Zawsze widziałam go z kamerą. Przykro, że tak szybko odszedł" - pisali użytkownicy.

Ryszard Szołtysik rozwijał skrzydła na wielu płaszczyznach. Wystąpił w "Świecie według Kiepskich"

Ryszard Szołtysik całym sercem angażował się w polskie życie kulturowe. Przede wszystkim był jedną z osób współtworzących PTV Echo, czyli pierwszą prywatną telewizję w naszym kraju. Oprócz tego latami spełniał się jako redaktor sportowy. Skupiał się m.in. na relacjach z meczów żużlowych Sparty Wrocław, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Na tym jednak nie koniec, bo oprócz dziennikarstwa Ryszard Szołtysik spełniał się także w filmie. Wyreżyserował dwa dokumenty, a także wystąpił w kilku epizodach słynnej produkcji "Świat według Kiepskich", gdzie wcielił się w postać dziennikarza w odcinkach "Złoty gol" oraz "Doktor Śledzik i Mister Zgredzik".