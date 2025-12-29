W sobotę 27 grudnia zmarł Ryszard Szołtysik, związany z Wrocławiem dziennikarz, aktor i reżyser. Mężczyzna miał 75 lat, a informację o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał wydawca "Gazety Wrocławskiej" Cyprian Dmowski. Do wiadomości publicznej nie podano jeszcze przyczyny śmierci czy szczegółów uroczystości pogrzebowej.
Śmierć Ryszarda Szołtysika wstrząsnęła jego otoczeniem. Ta smutna informacja została przekazana przez wydawcę "Gazety Wrocławskiej", a także profil PTV Echo w mediach społecznościowych. Dziennikarza i aktora pożegnano w poruszających słowach. "Z głębokim żalem informujemy, że odszedł 27 grudnia 2025 na zawsze nasz echoludek Rysiu Szołtysik. Zaledwie przeżył 75 lat. Ryszard był dziennikarzem, redaktorem redakcji sportowej w pierwszej stacji telewizyjnej PTV Echo. Słynne transmisje meczów żużlowych Sparty Wrocław przyciągały do Echa rzesze kibiców. Za żużlowcami z kamerą Ryszard z kolegami jeździli po całej Polsce" - możemy przeczytać na Facebooku. Pod opublikowanym postem pojawiło się też sporo kondolencji, a także słów wsparcia dla najbliższych w tym trudnym czasie. "Rysiu, Smutno tu jest bez ciebie", "Zawsze widziałam go z kamerą. Przykro, że tak szybko odszedł" - pisali użytkownicy.
Ryszard Szołtysik całym sercem angażował się w polskie życie kulturowe. Przede wszystkim był jedną z osób współtworzących PTV Echo, czyli pierwszą prywatną telewizję w naszym kraju. Oprócz tego latami spełniał się jako redaktor sportowy. Skupiał się m.in. na relacjach z meczów żużlowych Sparty Wrocław, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Na tym jednak nie koniec, bo oprócz dziennikarstwa Ryszard Szołtysik spełniał się także w filmie. Wyreżyserował dwa dokumenty, a także wystąpił w kilku epizodach słynnej produkcji "Świat według Kiepskich", gdzie wcielił się w postać dziennikarza w odcinkach "Złoty gol" oraz "Doktor Śledzik i Mister Zgredzik".