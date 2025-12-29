W niedzielę 28 grudnia doszła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Ireneusz Pastuszak. Aktor zmarł w sobotni wieczór 27 grudnia, miał 65 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych przez prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego oraz córkę aktora - Paulinę Pastuszak. Ireneusz Pastuszak zmarł nagle podczas podróży do Afryki.

Ireneusz Pastuszak nie żyje. Aktor zmarł nagle w Maroku. Bliscy i fani żegnają go w poruszających słowach

Śmierć Ireneusza Pastuszaka, to bardzo smutna wiadomość i ogromna strata dla tarnowskiej kultury oraz polskiego teatru. W sieci we wzruszających słowach pożegnał go sam Jakub Kwaśny, prezydent miasta Tarnowa. "Nie żyje Ireneusz Pastuszak, geniusz tarnowskiej sceny teatralnej. Hipnotyzował każdą rolą. Był prawdziwą perłą tarnowskiego teatru, bez niego trudno sobie wyobrazić tarnowski świat kulturalny" - zaczął.

Był również wyjątkowym człowiekiem, który nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury. Ogromna, bardzo bolesna strata

- napisał na Facebooku. Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się komentarze. Fani przekazywali kondolencje, a także wyrazy wsparcia dla najbliższych. "Co za dzień. To straszne i jakże smutne. Kolejna wielka strata dla Tarnowa", "Bardzo smutne, trudno mi sobie wyobrazić Teatr Solskiego bez pana Ireneusza. Ta charyzma z jaką grał, ta autentyczność...", "Wyrazy współczucia dla bliskich Jego sercu! Bardzo nam widzom smutno będzie, ale w pamięć pozostanie na zawsze!", "Zawsze będziesz w naszych sercach" - czytamy w sekcji z reakcjami.

W obszernym wpisie aktora pożegnała także jego córka. "Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata. Znacie go" - zaczęła. Ireneusz Pastuszak odszedł niespodziewanie. Jak do tej pory nie ujawniono jednak przyczyny śmierci, ani szczegółów dotyczących uroczystości pogrzebowej. Zobacz też: Ireneusz Pastuszak zmarł w Maroku. Jego partnerka opisała ich ostatni dzień. Te słowa rozdzierają serca.

Ireneusz Pastuszak miał na koncie wiele ról. Istotnie przyczynił się do polskiej kultury

Ireneusz Pastuszak urodził się w styczniu 1960 roku. Był głównie aktorem teatralnym, a na swoim koncie miał kilkadziesiąt wspaniałych ról w różnorodnych spektaklach. Do tych najbardziej rozpoznawalnych możemy zaliczyć Artura w "Tangu" Sławomira Mrożka oraz Gerwazego w "Panu Tadeuszu". Ireneusz Pastuszak pojawiał się też w telewizyjnych produkcjach. Widzowie mogli go oglądać m.in. w "Szpilkach na Giewoncie", "Starej baśni" czy "Niedokończonym locie". Oprócz aktorstwa angażował się też w życie świata kultury. Był jednym z głównych inicjatorów budowy Szopy Sztuki - fundacji założonej w 2022 roku, działającej na rzecz promocji, rozwoju i popularyzacji sztuki, głównie współczesnej.