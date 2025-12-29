Żurnalista prowadzi jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Nic więc dziwnego, że z roku na rok coraz więcej znanych nazwisk decyduje się udzielić mu wywiadu. Stało się tak również w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan, z którą rozmowa miała premierę w listopadzie bieżącego roku. Internauci nie kryli jednak wówczas oburzenia, zwracając uwagę na filtry, które nałożono na twarz gwiazdy na nagraniu. Przeczytacie o tym w artykule: "Wywiad Rozenek u Żurnalisty wywołał lawinę komentarzy. Poszło o filtry". Teraz Żurnalista zareagował na ich wpisy.

Zobacz wideo Rozenek wprost o medycynie estetycznej i reakcjach otoczenia

Żurnalista ujawnia prawdę o filtrach na nagraniu z Małgorzatą Rozenek-Majdan. "Mogła mieć pretensje"

Podcaster odniósł się do sprawy w nowym, specjalnym wydaniu swojego programu, w którym porozmawiał z Cyprianem Majcherem - innym twórcą podcastów. Jak się okazało, to zarówno nie on, jak i Rozenek nie zdecydowali o nałożeniu wygładzających filtrów na twarz prezenterki. - Na rolkach nie ma żadnego filtru, już się pozbyliśmy w 100 proc. Dopiero wtedy zobaczyłem, jak to wyglądało. I to nie była prośba Gosi, tylko kogoś z jej środowiska - skomentował Żurnalista. Podkreślił, że jego zdaniem gwiazda też nie mogła wiedzieć, jak będzie wyglądać efekt końcowy.

Gosia chyba też tego nie widziała przed publikacją i wydaje mi się, że też jej się to nie spodobało, bo później nie udostępniała rozmowy. Wydaje mi się, ale nie wiem, ale mogła mieć pretensje tylko i wyłącznie do kogoś ze swojego środowiska. Nie mieszałbym do tego Gosi

- dodał podcaster.

Żurnalista nie kryje, że został popełniony błąd. Internauci skupili się na złym aspekcie rozmowy

W rozmowie z Cyprianem Majcherem Żurnalista stwierdził, że opublikowanie nagrania oraz rolek w mediach społecznościowych z użyciem tak mocnego filtra, było po prostu błędem. Zdaniem prowadzącego podcastu widzowie skupili się na aspekcie wizualnym, który przyćmił merytoryczną część jego wywiadu z Rozenek. - To przecież wyszło śmiesznie i żałośnie. Gosia też to wie. Szczególnie że rozmowa jest świetna i bardzo ją lubię, wyszła śmiesznie - podsumował Żurnalista.