W grudniu media obiegła informacja o tym, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron jednak się rozwodzą. Modelka skomentowała doniesienia. "Rozumiem zainteresowanie mediów, jednak sprawy mojego życia prywatnego i rodzinnego chciałabym zachować poza przestrzenią publiczną" - przekazała Kubicka w wiadomości dla Plotka i w mediach społecznościowych. "Są to kwestie osobiste, które nie były i nie są przekazywane mediom z mojej inicjatywy ani za moją zgodą" - dodała. Modelka i muzyk nie spędzili wspólnie świąt.

Tak Aleksander Baron spędził święta. Tęsknił za synem

Aleksander Baron opublikował na InstaStories kadr z synem. W opisie zdjęcia muzyk wyjawił, dlaczego nie spędził świąt z pociechą. "To było dla mnie bardzo trudne nie widzieć się z moim synkiem przez siedem dni. Nie dane nam było spędzić razem świąt w tym roku, bo przez stan zdrowia Leosia nie mogłem go zabrać ze sobą do mojej rodziny we Wrocławiu" - napisał Aleksander Baron. Trener z programu "The Voice of Poland" wrócił do stolicy i znów może cieszyć się czasem spędzonym z synem. "Na szczęście już wróciłem i nadrabiamy od rana we dwóch zaległości w obecności, uważności, radości i miłości" - dodał na InstaStories. Po zdjęcie opublikowane przez Aleksandra Barona zapraszamy do naszej galerii.

Aleksander Baron o miłości do syna. "Najważniejszy nauczyciel"

21 grudnia pisaliśmy o emocjonalnym wpisie Aleksandra Barona. Muzyk zaznaczył, że dzięki synowi wciąż wierzy w miłość. "Mój syn - Leonard Milwiw-Baron. Najważniejszy nauczyciel, dzięki któremu wciąż wierzę w bezgraniczną i prawdziwą miłość, pomimo lekcji, których doświadczam. Ten szczery uśmiech i oczy wpatrzone we mnie leczą w moim sercu wszystko i nadają sens życia" - pisał na swoim profilu na Instagramie. Baron zaznaczył, że wiele uczy się od Leosia. "Dzięki niemu zrozumiałem, że w każdej z podróży, w które wyruszam, najwspanialsze są powroty do niego i do naszego domu. Dziękuję ci za to, że jesteś, synalku, bo dzięki tobie wzrastam, a moje życie jest kompletne. Nie zastanawiam się już, kim jestem. Jestem twoim tatą. Więź między nami jest nierozerwalna i nieopisywalna słowami" - skwitował.