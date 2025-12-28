28 grudnia przekazano smutne wieści o śmierci Brigitte Bardot - francuskiej ikony kina. Aktorka miała 91 lat. W ostatnich miesiącach życia miała poważnie chorować. Jej śmierć poruszyła wiele znanych osób, które postanowiły pożegnać gwiazdę w mediach społecznościowych. Do tego grona dołączyła także Joanna Krupa.

Joanna Krupa upamiętnia Brigitte Bardot. "Nikt nigdy jej nie dorówna"

"Moje serce jest złamane przez te wieści. Prawdziwy anioł odszedł" - zaczęła w opublikowanym InstaStories Krupa, zamieszczając do tego fotografię Bardot. "Pomogła wielu zwierzętom i była moją największą inspiracją i wzorem do naśladowania. To przez nią marzyłam o tym, żeby być w show-biznesie - by pewnego dnia wykorzystać tę platformę w taki sposób, jak ona, dla zwierząt" - dodała polska modelka.

Nikt nigdy jej nie dorówna. Najpiękniejsza kobieta, która chodziła po tej ziemi, wewnątrz i na zewnątrz. Nigdy nie będzie drugiej Brigitte Bardot. Prawdziwy anioł na ziemi

- napisała w poruszającym wpisie Krupa. Na drugim stories gwiazda podzieliła się także cytatem Bardot, z którym ma się utożsamiać. "Coś, z czym mogę się całkowicie utożsamić: 'Oddałam swoje piękno i młodość mężczyznom, a teraz swoją mądrość i doświadczenie oddaję zwierzętom'" - przekazała Krupa.

Emmanuel Macron zabrał głos po śmierci Brigitte Bardot. "Uosabiała życie pełne wolności"

Krótko po przekazaniu informacji o śmierci aktorki upamiętniający ją wpis na platformie X zamieścił prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk wspomniał o sukcesach zawodowych Bardot, jak i jej działalności na rzecz zwierząt. "Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały, jej smutki, jej hojna pasja do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianne - Brigitte Bardot uosabiała życie pełne wolności. Francuską egzystencję, uniwersalny blask" - przekazał Macron. "Poruszała nas. Opłakujemy legendę stulecia" - dodał prezydent, nie kryjąc wzruszenia. "Tak strasznie mi przykro", "Była wspaniałą aktorką", "Zmarła legenda" - pisali również pod jego wpisem inni użytkownicy.