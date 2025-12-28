Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli dość intensywny koniec 2025 roku. Przypomnijmy, że 25 października para powiedziała sobie "tak" i zawarła związek małżeński. W związku z wydarzeniem odbyło się przyjęcie, na którym nie brakowało innych sław. Nowożeńcy już wtedy zapowiedzieli, że dopiero za jakiś czas udadzą się w podróż poślubną. Jak się okazało, po świętach Bożego Narodzenia wylecieli z Polski.

Zobacz wideo Smaszcz miażdży ślub Kurzajewskiego i Cichopek. "Największy obciach w życiu"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wylecieli na wczasy. Zaskakujące, jaki kierunek wybrali

28 grudnia Cichopek i Kurzajewski zaczęli udostępniać posty z wyjazdu. Para, która chętnie udziela się w mediach społecznościowych ujawniła, że tym razem postawiła na nietypowy kierunek - poleciała do Chin. "Pozdrawiamy z Shenzhen" - napisała na Instagramie aktorka, publikując zdjęcia i nagrania z ukochanym. Małżonkowie zdecydowali nawet podzielić się ciekawostkami dotyczącymi miasta, w którym przebywają oraz pochwalili się, jakie miejsca zdążyli już odwiedzić. Kurzopki udali się do m.in. słynnego Ping An Finance Center oraz parku Lianhuashan.

W komentarzach para mogła liczyć na miłe wpisy ze strony ich fanów. "Wyglądacie wspaniale i na pewno dobrze spędzacie czas. Dużo wrażeń!", "Pięknie wyglądacie, odpoczywajcie i łapcie energię", "Super!", "Pozdrawiamy! Serdeczności dla was" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy internautów.

Tuż po ślubie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski także wyruszyli w podróż

Na początku listopada, równo tydzień po ślubie, Kurzopki wybrały się także w inną podróż. Tamtym razem para postanowiła odwiedzić Stany Zjednoczone - a dokładnie Nowy Jork. W mediach społecznościowych małżonkowie pokazywali, jak m.in. spacerują po Times Square i Rockefeller Center. "Sobota w NY, drugi dzień. PS. Równo tydzień temu wzięliśmy ślub" - podpisała wówczas opublikowane zdjęcia aktorka. Także w tym przypadku mogli liczyć na miłe słowa ze strony obserwatorów. Fotografie Kurzopków z wyjazdu do USA znajdziecie w galerii w artykule: "Cichopek i Kurzajewski relacjonują romantyczny pobyt w Nowym Jorku. Uwagę zwraca opis".