Anna i Robert Lewandowscy mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Trenerka fitness prowadzi sportowe studio w samym sercu Barcelony. "To multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie tylko przestrzeń treningowa, ale drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej!" - zachwalała Lewandowska na swoim instagramowym profilu. Mimo napiętego grafiku Lewandowscy znaleźli czas na przyjazd do Polski, gdzie spędzali święta.
Anna Lewandowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia z ostatnich dni. Na zamieszczonych kadrach widać m.in. świąteczne chwile i odpakowywanie prezentów, stół wigilijny oraz słodkie wypieki. Trenerka fitness zaprezentowała także podarunki od mam. Otrzymała koc z wizerunkiem Boga oraz koszulkę z zabawnym napisem. "Nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Jestem Ania, wiem, co robię" - czytamy na ubraniu. Pod publikacją Anny Lewandowskiej zaroiło się od komentarzy internautów. "Pięknie. Najpiękniejszy czas w roku", "Ale wspomnienia", "Pięknie się ogląda świąteczne zdjęcia, gdzie bije miłością oraz wartościami" - czytamy. Zdjęcia skomentowała też Paulina Krupińska, której w oko wpadły zwłaszcza prezenty. "Muszę Marysię zaprosić na urodziny. Też chcę takie prezenty" - napisała.
Na początku grudnia Anna Lewandowska opublikowała w sieci nagranie męża z córkami. Wspomniała o tym, jak piłkarz dogaduje się z pociechami. Nie kryła poruszenia, pisząc o ich relacji. "Córka, która czuje wsparcie taty, rośnie w przekonaniu, że zasługuje na szacunek, miłość i wszystko, co dobre. A ojciec, mając u boku córkę, odkrywa w sobie czułość, siłę i wrażliwość, o których często nawet nie wiedział. Obecność, rozmowa i czas spędzony razem tworzą fundament, który zostaje na całe życie. Bo dla córeczek tata to pierwszy bohater, a dla ojca córka to najpiękniejsza lekcja miłości. Więź ojca i córki to nie tylko relacja. To historia pisana gestami, spojrzeniami i chwilami, których nie da się powtórzyć" - pisała trenerka fitness na swoim instagramowym profilu.