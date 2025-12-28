Anna i Robert Lewandowscy mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Trenerka fitness prowadzi sportowe studio w samym sercu Barcelony. "To multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie tylko przestrzeń treningowa, ale drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej!" - zachwalała Lewandowska na swoim instagramowym profilu. Mimo napiętego grafiku Lewandowscy znaleźli czas na przyjazd do Polski, gdzie spędzali święta.

Anna Lewandowska pokazała świąteczne kadry. "Nie pouczaj mnie"

Anna Lewandowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia z ostatnich dni. Na zamieszczonych kadrach widać m.in. świąteczne chwile i odpakowywanie prezentów, stół wigilijny oraz słodkie wypieki. Trenerka fitness zaprezentowała także podarunki od mam. Otrzymała koc z wizerunkiem Boga oraz koszulkę z zabawnym napisem. "Nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Jestem Ania, wiem, co robię" - czytamy na ubraniu. Pod publikacją Anny Lewandowskiej zaroiło się od komentarzy internautów. "Pięknie. Najpiękniejszy czas w roku", "Ale wspomnienia", "Pięknie się ogląda świąteczne zdjęcia, gdzie bije miłością oraz wartościami" - czytamy. Zdjęcia skomentowała też Paulina Krupińska, której w oko wpadły zwłaszcza prezenty. "Muszę Marysię zaprosić na urodziny. Też chcę takie prezenty" - napisała.

Anna Lewandowska w czułych słowach o mężu. Tak opisała jego relacje z córkami

Na początku grudnia Anna Lewandowska opublikowała w sieci nagranie męża z córkami. Wspomniała o tym, jak piłkarz dogaduje się z pociechami. Nie kryła poruszenia, pisząc o ich relacji. "Córka, która czuje wsparcie taty, rośnie w przekonaniu, że zasługuje na szacunek, miłość i wszystko, co dobre. A ojciec, mając u boku córkę, odkrywa w sobie czułość, siłę i wrażliwość, o których często nawet nie wiedział. Obecność, rozmowa i czas spędzony razem tworzą fundament, który zostaje na całe życie. Bo dla córeczek tata to pierwszy bohater, a dla ojca córka to najpiękniejsza lekcja miłości. Więź ojca i córki to nie tylko relacja. To historia pisana gestami, spojrzeniami i chwilami, których nie da się powtórzyć" - pisała trenerka fitness na swoim instagramowym profilu.