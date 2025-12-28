28 grudnia 2025 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina odeszła w wieku 91 lat. Największą popularność przyniosła jej rola Juliette, młodej sieroty, mieszkającej w Saint-Tropez, która rozkochuje w sobie mężczyzn w filmie" I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Po premierze aktorka zyskała międzynarodową sławę i została wizytówką Saint-Tropez. To właśnie dzięki tej produkcji spokojna osada rybacka stała się ukochanym miejscem francuskiej elity. W jednej z willi pod Saint-Tropez do śmierci mieszkała Bardot. Co teraz stanie się z piękną posiadłością na Lazurowym Wybrzeżu? O tym artystka zadecydowała jeszcze za życia.

Brigitte Bardon wyprzedała majątek, aby ratować zwierzęta. Pozbyła się diamentu od ukochanego

Brigitte Bardot mimo międzynarodowej sławy i ogromnej popularności na pewnym etapie swojej kariery postanowiła wycofać się z Hollywood i skupić na działaniach na rzecz zwierząt. W jednym z wywiadów przyznała, że odkąd poznała ludzi, to kocha tak naprawdę tylko zwierzęta. Jednym z ogromnych sukcesów aktorki w walce o prawa zwierząt był zakaz importu foczych skór do Europy. To właśnie dzięki nagłaśnianiu problemu przez artystkę kobiety zaczęły rezygnować z noszenia naturalnych futer. "Futro jest cmentarzem. Kobieta nie powinna nosić na sobie cmentarza" - mawiała artystka. W 1986 roku Brigitte Bardot założyła firmowaną własnym nazwiskiem fundację na rzecz zwierząt. Rok po jej założeniu aby pozyskać środki na jej działalność, wystawiła na sprzedaż znaczną część swojego majątku - akcesoria z planów filmowych a także cenne przedmioty i pamiątki w tym m.in. suknię, w której brała ślub z Rogerem Vadimem i wielki diament, który otrzymała od trzeciego męża. Aktorka zebrała wtedy trzy miliony franków i całość przeznaczyła na ratowanie zagrożonych gatunków.

Brigitte Bardot jeszcze za życia zdecydowała, co stanie się z jej ukochaną posiadłością

Brigitte Bardot po odejściu z Hollywood zamieszkała w swojej willi La Madrague pod Saint-Tropez. Aktorka odsunęła się od ludzi i żyła w otoczeniu zwierząt - psów, kotów, kóz, koni i świń w swojej pięknej urządzonej w stylu prowansalskim rezydencji. Co teraz stanie się z jej ukochanym domem? O tym zdecydowała już dawno, przekazując posiadłość swojej fundacji jako darowiznę. Jednym z warunków było prawo do dożywotniego zakwaterowania.