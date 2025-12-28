Rzadki widok! Tomaszewska na zdjęciach z ukochanym

Małgorzata Tomaszewska przez lata związana była z Telewizją Polską. Większość widzów kojarzyła ją jako prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Po zmianach na szczeblach władz stacji dziennikarka straciła pracę. Powróciła do pracy w telewizji, nawiązując współpracę z TVN-em. Dziś możemy ją oglądać w "Dzień dobry TVN". Prezenterka wykorzystała kilka dni urlopu, by wybrać się z bliskimi w góry. Podzieliła się zdjęciami z wypadu, pokazując przy tym narzeczonego.

Małgorzata Tomaszewska chwali się górskim wypadem. Pokazała, jak bawi się z rodziną

Małgorzata Tomaszewska stara się chronić prywatę niespełna dwuletniej córki i partnera, choć wizerunek jej syna Enzo doskonale znamy. Co jakiś czas ośmiolatek przewija się na zdjęciach na Instagramie dziennikarki. Na razie prezenterka nie zmieniła zdania i publikując zdjęcia z wypadu w szwajcarskie Alpy, nie pokazała córki i Roberta w pełnej okazałości. Na ujęciach, które pojawiły się na Instagramie Tomaszewskiej 27 grudnia, możemy zobaczyć, jak wszyscy bawili się podczas wyjazdu. "Abonent czasowo niedostępny. Powiedz diabłu, że jestem zajęty" - napisała w opisie wpisu. Prezenterka pozowała w białym kombinezonie narciarskim. Na jednym z nagrań możemy zobaczyć jej ukochanego z Laurą, która dopiero stawia pierwsze kroki w jeżdżeniu na nartach.

Małgorzata Tomaszewska o tym, jak poznała się z ukochanym

Tomaszewska postanowiła opowiedzieć o tym, jak poznała Roberta. Okazuje się, że stało się to dzięki jednemu z portali społecznościowych. Prezenterka zdradziła, że wrzuciła tam zdjęcie, które nie do końca ją pokazywało - nie widać było jej twarzy czy koloru włosów. Para postanowiła jednak kontaktować się ze sobą poprzez inny komunikator, gdzie Tomaszewska pokazała się już w całości. - I wtedy Robert, widząc moje zdjęcie, bo tam już miałam swoje zdjęcie, napisał mi, że karalne jest podszywanie się pod osoby publiczne. I czy zdaję sobie z tego sprawę? - przekazała. Para nie zgadzała się w kwestii tego, kto pierwszy napisał. - Powiedział mi, że to jest karalne i mnie tak rozzłościł tym, ja tak bardzo pragnęłam mu udowodnić, że nie ukradłam wcale niczyich zdjęć, że w rezultacie stwierdziłam, że no dobra, spotkamy się - powiedziała.