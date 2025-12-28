Viki Gabor to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Niedawno piosenkarka, która ma na koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior, wydała nową płytę. Teraz znowu zaskoczyła. 27 grudnia na profilu Bogdana Trojanka pojawiło się nagranie, w którym poinformował, że wokalistka właśnie poślubiła jego wnuka. - Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej - mówi. Okazuje się, że rodziny państwa młodych znają się już od dłuższego czasu.

Viki Gabor wzięła ślub w tradycji romskiej. Rodzice nastolatki znają rodzinę jej męża od dłuższego czasu

Sama piosenkarka milczy w sprawie ślubu, a jej menedżer w rozmowie z tvn.pl odpowiedział dość wymijająco. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - stwierdził Oskar Laskowski, zapytany o ceremonię. Zaskakujący jest fakt, że Bogdan Trojanek, który ma silną pozycję w romskiej społeczności i bywa nazywany "cygańskim królem", miał okazję spotkać się z rodziną Gabor. Miało to miejsce w kwietniu 2024 roku. Wówczas na profilu na Instagramie Trojanka pojawiło się wymowne zdjęcie z samą wokalistką, jak i jej rodzicami. "Dzisiaj miałem przyjemność gościć w moim domu rodziców naszej wspaniałej artystki Viki Gabor. Nie odbyło się bez cygańskich potraw, była kura, rosół i wspaniałe plany na przyszłość" - napisał. Czyżby już wtedy planowali ślub wnuka Trojanka i wokalistki, która miała wtedy 16 lat?

Viki Gabor miała wziąć ślub. Nagranie zniknęło z sieci

Filmik, na którym widzimy nastoletnią piosenkarkę i jej ukochanego, a także stojącego pomiędzy nimi Trojanka, wzbudził spore emocje. Internauci nie kryli poruszenia sprawą. Po czasie nagrania ze ślubnej ceremonii Viki Gabor zaczęły znikać z profilu Trojanka, który wspomniał o dużym hejcie. Nie ukrywał, że zarówno jego wnuk, jak i wokalistka bardzo przejęli się reakcją internautów. "Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają, odniosę się za parę dni do tego hejtu" - przyznał Trojanek.