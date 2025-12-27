Dziadek męża Viki Gabor usuwa nagrania ze ślubu. Powód szokuje

W sobotę, 27 grudnia, nieoczekiwanie wyszło na jaw, że 18-letnia Viki Gaborwzięła ślub. Wszystko ujawnił Bogdan Trojanek, dziadek rzekomego męża młodej artystki. Wrzucił nagrania z ceremonii na swój instagramowy profil. - Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej - zdradził. Potem jednak zaczął usuwać nagrania.

Dziadek męża Viki Gabor usuwa nagrania ze ślubu. Wspomina o hejcie

- Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - wspominał szczęśliwy Trojanek, pokazując się na nagraniu u boku Viki Gabor i swojego wnuka, domniemanego męża artystki. Choć sama Viki Gabor nie zabrała głosu w tej sprawie, nie odpowiedziała także na nasze pytania, to głos zabrał za to jej menedżer - Oskar Laskowski. W rozmowie z tvn.pl podzielił się dość wymijającą odpowiedzią. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - powiedział w rozmowie z portalem Laskowski, pytany o rzekome zaślubiny.

Tymczasem Bogdan Trojanek znów zaskoczył. Zaczął usuwać nagrania ze ślubnej ceremonii Viki Gabor i wspomniał o dużym hejcie. Nie ukrywał, że jego wnuk i młoda wokalistka bardzo przejęli się reakcją internautów. "Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają, odniosę się za parę dni do tego hejtu" - przekazał.

Lawina komentarzy po ślubie Viki Gabor

Nie da się ukryć, że wiadomość o ślubie Viki Gabor wywołała ogromne emocje. Zwłaszcza że artystka bardzo ukrywa swoje życie prywatne i nie dzieli się nim w mediach społecznościowych. Do tej pory nikt nie wiedział nawet, czy artystka ma chłopaka. Niedawno co prawda wpuściła kamery do swojego domu, ale był to wyjątek od reguły. Wielu fanów ciepło przyjęła jednak wiadomość o ślubie ich idolki. Wśród komentarzy nie brakowało gratulacji, inni natomiast chcieli poznać szczegóły dotyczące całego wydarzenia.