Viki Gabor należy do grona gwiazd, które dbają o swoją prywatność i oddzielają życie prywatne od zawodowego. Dla wielu szokiem okazała się więc przekazana 27 grudnia informacja o rzekomym ślubie 18-letniej piosenkarki. - Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej - skomentował na opublikowanym na Facebooku nagraniu Bogdan Trojanek, założyciel zespołu Terne Roma. Mężczyzna udostępnił kolejny filmik z ceremonii.

Viki Gabor już po ślubie? Bogdan Trojanek opublikował kolejne nagranie

- Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - dodał we wspominanym nagraniu Trojanek, pokazując się na nim u boku wokalistki oraz jej domniemanego męża. Dziadek chłopaka wtem udostępnił także filmik z ceremonii zaślubin. Widzimy na nim Viki oraz Giovaniego w towarzystwie najbliższych. Piosenkarka zaprezentowała się w czarnej sukni w białe grochy, którą zestawiła z naszyjnikiem z pereł.

"Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek mąż i żona według naszego prawa Romanipen" - podpisał nagranie Trojanek. Krótko po opublikowaniu naszego artykułu, filmik został jednak usunięty.

Menedżer Viki Gabor zabrał głos ws. jej ślubu. Odpowiedź mogła zaskoczyć

Po przekazaniu informacji o ślubie Viki w sieci rozpoczęła się dyskusja na ten temat. Część internautów zaczęła składać parze gratulacje, życząc im wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życia, podczas gdy inni zaczęli dopytywać o szczegóły całego wydarzenia. Wokalistka dotychczas nie zabrała głosu osobiście. Plotek również próbował skontaktować się z Gabor, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Komentarza w sprawie postanowił udzielić jednak jej menedżer - Oskar Laskowski. W rozmowie z tvn.pl podzielił się dość wymijającą odpowiedzią. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - powiedział w rozmowie z portalem Laskowski, pytany o rzekome zaślubiny.