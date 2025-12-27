Sandra Kubicka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od momentu, gdy na początku grudnia pojawiła się informacja o rzekomym rozwodzie modelki i Aleksandra Barona, ta nie zaprzestała udzielać się w sieci. Kubicka chętnie pokazuje, jak wygląda jej codzienność i życie z synem Leosiem. Tym razem jednak opublikowała post, który dotyczył jej noworocznych postanowień.

Zobacz wideo Sandra Kubicka rozprawia o zarobkach gwiazd

Sandra Kubicka planuje "zemstę" w 2026 roku. Taki wpis udostępniła

27 grudnia na Instagramie Kubickiej pojawił się nowy post. Gwiazda podzieliła się z obserwatorami krótkim nagraniem, a którym pozuje przed kamerą w wyciętym kombinezonie, który podkreśla jej sylwetkę. Najważniejszym aspektem nagrania jest jednak jego opis. "Cele na 2026 rok: być najszczęśliwszą, najspokojniejszą, najzdrowszą, najbardziej zdyscyplinowaną i najlepszą wersją siebie. To moja 'zemsta'" - napisała w poście Kubicka.

W komentarzach fani nie kryją zachwytu jej postawą. "I o to chodzi. Własny spokój i robienie swojego to najlepsza droga. Powodzenia w realizacji!", "Jesteś sobą. I to jest najważniejsze! Pozostań taką", "Wspaniała", "Dajesz dziewczyno!", "Jesteś super mamą, super kobietką, myśl o swoim komforcie psychicznym. Nikomu nic nie musisz udowadniać", "To najlepsza zemsta", "Ale super wezwanie. Kibicuje!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów obserwatorów Sandry.

Tak Sandra Kubicka pisała o byciu samotną mamą. Postawiła sprawę jasno

Kubicka chętnie odpowiada także na Instagramie na pytania swoich fanów. 20 grudnia opublikowała wpis, w którym poruszyła temat samotnego wychowywania syna Leosia. Ujawniła, jak wygląda to w jej przypadku. "Po pierwsze, nie daję (sobie rady z samodzielną opieką - przyp. red), po drugie - mam pomocnika" - zaczęła w poście modelka, opisując dalej pewną sytuację, która niedawno wydarzyła się w jej życiu. "A tak na serio, ostatnio zadałam to samo pytanie kobiecie, która wychowuje samotnie trójkę dzieci. Odpowiedziała mi: 'Jak nie masz wyjścia, to dajesz radę'. I to trafiło mnie prosto w serce. Mamuśki mają super moce!" - dopisała szczerze Kubicka.