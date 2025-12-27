Menedżer Viki Gabor zabrał głos. Skomentował doniesienia o ślubie

Bogdan Trojanek, założyciel zespołu Terne Roma, ogłosił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że Viki Gabor miała wziąć ślub z jego wnukiem. - Tak miało być i tak się stało. Chciałem pastwo poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - komentował na swoim profilu na Facebooku. Co na to menedżer wokalistki?

Menedżer Viki Gabor komentuje doniesienia do ślubie. Wreszcie przerwał milczenie

Nagranie na profilu Bogdana Trojanka rozpoczęło medialną dyskusję. W sieci pojawiło się sporo gratulacji, ale nie zabrakło także pytań na temat rzekomej ceremonii Viki Gabor. Próbowaliśmy skontaktować się z piosenkarką, ale do czasu publikacji tego artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wiadomość o rzekomym ślubie Viki Gabor skomentował jednak jej menedżer Oskar Laskowski. Zdobył się na wymijającą odpowiedź. "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - przekazał w rozmowie z tvn.pl. Po aktualne zdjęcia Viki Gabor zapraszamy do naszej galerii.

Viki Gabor wprost o negatywnych komentarzach. "Mega dziwne, że ktoś się przyczepia"

Viki Gabor ma dużo fanów, ale od dłuższego czasu zmaga się także z negatywnymi komentarzami na temat swojego wyglądu oraz zachowania. Co sądzi na temat hejterów? - Mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs. Jakby po co i czemu, i jakby czemu ci się to w ogóle chce? (...) Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. Zagubione. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - wyznała Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem.