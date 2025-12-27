Skrzynecka pokazała, jak spędzała święta. Fani pieją z zachwytu

Katarzyna Skrzynecka należy do grona gwiazd, które chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Aktorka często publikuje zdjęcia dotyczące zarówno jej aktywności zawodowej, jak i kadry z codziennego życia z rodziną. W święta Bożego Narodzenia Skrzynecka postanowiła również podzielić się z fanami nowymi fotografiami, na których zapozowała u boku bliskich.

Katarzyna Skrzynecka pokazała, jak spędzała święta. Zapozowała do zdjęć z rodziną

Na opublikowanych przez Skrzynecką zdjęciach widzimy, że świąteczny czas spędzała wraz z mężem Marcinem Łopuckim, córką Alikią Alią oraz córką ukochanego z poprzedniego małżeństwa - Paulą. Bliscy aktorki chętnie pozowali z nią do zdjęć na tle choinki, wystrojeni w odświętne stroje. Na fotografiach uwiecznione zostały nawet też pupile Skrzyneckiej, które traktowane są jak pełnoprawni członkowie rodziny. "Pięknych i szczęśliwych świąt. Niech radość wzajemnej bliskości i spełniania marzeń zostanie z wami przez cały rok" - przekazała pod postem gwiazda.

W komentarzach fani Skrzyneckiej również postanowili złożyć jej życzenia oraz podzielić się miłym słowem. "Wszystkiego dobrego i pięknego dla państwa! Cudna rodzinka i dwa cudne piesy", "Wzajemnie piękne dusze", "Wesołych świąt dla pani i całej rodziny" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Katarzyna Skrzynecka chętnie spędza czas z najbliższymi. Tak obchodziła swoje urodziny

Przypomnijmy, że 3 grudnia Skrzynecka obchodziła 55. urodziny. Z tej okazji aktorka wybrała się również z rodziną do lokalu, w którym mogli w najbliższym gronie świętować jej dzień. Także wtedy na zdjęciach mogliśmy zobaczyć, ze solenizantce towarzyszył mąż, córka i pasierbica. Skrzynecka opublikowała serię zdjęć z każdą z tych osób oraz wspólne fotografie, na których m.in. pozowali z tortem. "Dziękuję wszystkim, którzy tu do mnie napisali, za wszystkie serdeczne życzenia. Mam kolejnych 55 lat przed sobą, aby je spełniać" - napisała wówczas w mediach społecznościowych aktorka, wyrażając wdzięczność za otrzymane życzenia urodzinowe od fanów i znajomych.