Agnieszka Włodarczyk w październiku spotkała się z Julią Izmalkową w podcaście "Matha Talks". Aktorka w bardzo szczerej rozmowie opowiedziała m.in. o swoim podejściu do zmian, jakie zachodzą w wyglądzie pod wpływem lat. Wspomniała, jakie ma podejście do medycyny estetycznej.- Niech każdy sobie robi, co chce. Ja mam to totalnie gdzieś. Jeśli komuś to przeszkadza, niech sobie zmieni to, co mu przeszkadza - wyjawiła. Więcej zobaczysz tutaj. Tym razem aktorka pojawiła się w podcaście "Matcha Talks" ze swoim partnerem Robertem Karasiem. Para poruszyła temat rozrzutności sportowca.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś opowiedzieli o swoim związku. Sportowiec wyjawił, czego nauczyła go żona

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś od lat tworzą szczęśliwy związek. Para pobrała się pod koniec 2023 roku. Małżeństwo doczekało się także syna Milana, który przyszedł na świat w 2021 roku. W rozmowie z Julią Izmalkową poruszono także temat finansów. Sportowiec przyznał, że w tej kwestii czasem daje się ponieść spontanicznym pomysłom i uświadomił sobie to dopiero dzięki relacji ze swoją żoną. - To jest to, czego mnie nauczyła o sobie, że ja jestem zbyt pochopnie podejmujący decyzje. Jestem zbyt ufny, zbyt rozrzutny - podkreślił Karaś.

Agnieszka Włodarczyk chce w domu rządzić finansami. "Pozabieram mu wszystkie karty"

Agnieszka Włodarczyk w dalszej części rozmowy wyjawiła, że jej partner ostatnio dał jednemu z dostawców niebotycznie wysoki napiwek. - Ostatnio dał panu z Glovo 15 tysięcy zł napiwku - podkreśliła. - Czternaście, a nie piętnaście. Bo mi go szkoda było, bo miał komornika. Chwilę się z nim zakumplowałem. Ja jestem czasem głupi. Ale już powiedziałem, że nie będę tak robił - dodał Karaś. Włodarczyk wyjawiła, że rozważała nawet odebranie partnerowi dostępu do pieniędzy, aby powstrzymać go przed tego typu nagłymi decyzjami. - Powiedziałam, że pozabieram mu wszystkie pieniądze, wszystkie karty i on będzie moim niewolnikiem. Przysięgam - podkreśliła. Co na to jej partner? - Ja tego chcę, tak będzie dobrze - podsumował sportowiec.