Jimek zrobił furorę ze Snoop Dogiem. Nie uwierzycie kto jest jego ojcem chrzestnym

Występ Radzimira Dębskiego u boku Snoop Dogga podczas świątecznego Halftime Show NFL odbił się szerokim echem nie tylko w świecie muzyki, lecz także wśród osób związanych z show-biznesem. Do grona osób, które publicznie skomentowały to wydarzenie, dołączył Jacek Cygan. Autor tekstów piosenek opublikował na Instagramie osobisty wpis, w którym nie krył wzruszenia i dumy z sukcesu Jimka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeleniewska poznała Selenę Gomez. Gwiazdorzyła?

Jacek Cygan pochwalił się dumą z Radzimira Dębskiego. Wspomniał o ich wspólnych świętach sprzed roku

Cygan zwrócił uwagę na wyjątkowość sytuacji, która jeszcze niedawno mogła wydawać się nie do pomyślenia - polski kompozytor i dyrygent na jednej scenie z legendą amerykańskiego rapu, i to podczas świątecznego widowiska oglądanego przez miliony widzów. W swoim wpisie opisał zarówno skalę wydarzenia, jak i emocje, jakie towarzyszyły temu muzycznemu spotkaniu.

"Kochani, kto słuchał legendarnego amerykańskiego rapera, który nazywa się Snoop Dogg, będzie mu trudno uwierzyć, że w bożonarodzeniową noc w słynnym widowisku Holiday Halftime Show obok niego stał polski muzyk Radzimir Dębski. Ale to prawda! Jimek dyrygował orkiestrą i robił to w genialny sposób" - napisał Cygan, a następnie wyjawił, że on także przyłożył się do sukcesu twórcy z Polski. "A ja mam dodatkowe powody do dumy, gdyż jestem jego ojcem chrzestnym! Na moim zdjęciu Jimek nad osobistym fortepianem równo rok temu, kiedy razem świętowaliśmy Boże Narodzenie i śpiewaliśmy kolędy" - napisał.

Jacek Cygan skomentował występ Radzimira Dębskiego u boku Snoop Dogga. Internauci nie kryli zachwytu

Publikacja spotkała się z odzewem obserwatorów. Pod wpisem Jacka Cygana szybko pojawiły się komentarze. Internauci podkreślali, że podczas transmisji świątecznego widowiska niemal od razu wypatrzyli na scenie polskiego muzyka. "Oglądałam i od razu zauważyłam naszego Jimka… brawo" - napisała jedna z osób, a kolejne wpisy utrzymane były w podobnym tonie. "Wielkie gratulacje! Co za show!" - dodawali zachwyceni widzowie.

Część komentujących zwracała uwagę na drogę, jaką Jimek konsekwentnie przechodzi w swojej karierze, doceniając brak nachalnej autopromocji. "Skromnie i bez szumu idą po swoje! Gratuluję takiego chrześniaka!" - czytamy w jednym z komentarzy skierowanych bezpośrednio do Jacka Cygana. Wśród reakcji nie brakowało również krótkich, ale wymownych wpisów pełnych uznania, które tylko potwierdziły, jak duże emocje wzbudził udział Jimka w międzynarodowym świątecznym show u boku Snoop Dogga.