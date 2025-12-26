Robert Lewandowski był gościem w programie Bogdana Rymanowskiego - "Rymanowski Live". Piłkarz, który dość rzadko udziela wywiadów skupiających się na jego życiu prywatnym, tym razem zrobił wyjątek. Jednym z tematów, który poruszono w rozmowie były córki jego i Anny Lewandowskiej - Klara i Laura. Sportowiec szczerze wyznał, jak je wychowuje.

Robert Lewandowski szczerze o wychowaniu córek. "Nie nazwałbym siebie surowym"

Dziennikarz wprost zapytał piłkarza, czy to prawda, iż jest on surowym rodzicem. Lewandowski nie krył, że bardziej wyrozumiała względem córek faktycznie ma być jego żona. - Empatia to po stronie mojej żony, ja jestem z tych bardziej wymagających, ale też nierozczulających się aż tak - skomentował sportowiec. Wyjaśnił dalej, jak dokładnie wygląda u niego kwestii wychowania dzieci.

- Nie nazwałbym siebie surowym. Nazwałbym siebie starającym przekazać swoim dzieciom nie tylko wartości albo to, co w życiu jest ważne, ale żeby pamiętały, że też są odpowiedzialne za to, co się dzieje w domu. Za to, jak wygląda ich pokój, za to, co trzeba zrobić. Żeby przede wszystkim przygotować ich do życia, a nie wyręczać je - opowiedział Lewy. Zdradził dalej także, jakie z małżonką mają podejście do technologii i m.in. telefonów u pociech. - Staram się, żeby nie korzystały. Czasami wiem, że w szkole mają czas, kiedy mogą korzystać z tabletów. Ale jednak poza weekendem, w tygodniu, staramy się, żeby tego nie było. Żeby nie oglądały telewizji, żeby nie bawiły się smartfonami. Na razie nam to wychodzi, nie jest najgorzej - stwierdził gwiazdor FC Barcelony.

Tak Lewandowscy obchodzili Boże Narodzenie. Rodzice zapozowali z córkami do zdjęć

Przypomnijmy, że odkąd Klara i Laura podrosły, coraz częściej ich wizerunek zaczął pojawiać się w mediach społecznościowych Roberta i Anny Lewandowskich. Z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia, cała rodzina zapozowała wspólnie do zdjęć na tle choinki. Na fotografiach mogliśmy zobaczyć, że mama z córkami ubrały się w dopasowane kolorystycznie, ciemnoczerwone sukienki. "Wesołych Świąt. Życzymy wam spokoju, ciepła i odrobiny świątecznej magii" - napisano w opisie pod kadrem.