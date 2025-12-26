Michelle Obama do świątecznych życzeń dobrała nietypową kreację. Styliści zabrali głos

Michelle Obama jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych chętnie dzieli się z ponad 57 mln obserwatorów treściami związanymi z jej aktualną działalnością, jak i życiem codziennym z rodziną. Z okazji świąt Bożego Narodzenia na jej profilu pojawiło się zdjęcie, do którego zapozowała wraz z mężem - Barackiem Obamą. Plotek zapytał o ocenę kreacji żony byłego prezydenta ekspertów: Michała Musiała - redaktora modowego i stylistę oraz Wiktorię Wolniak-Gral - stylistkę.

Michelle Obama olśniła na święta. Styliści jasno oceniają jej kreację

"Wesołych Świąt! Barack i ja składamy wam najserdeczniejsze życzenia - błogosławionych świąt i radosnego początku Nowego Roku" - napisała w opublikowanym 25 grudnia poście Michelle Obama. Na zdjęciu możemy zobaczyć uśmiechniętych małżonków, pozujących na tle przystrojonego domu. Były prezydent USA ubrał na tę okazję czarny golf oraz spodnie, zestawiają je z beżową kurtką. Jego żona zaprezentowała się za to w koronkowej kreacji z dekoltem, do której ubrała wycięty golf.

- Michelle Obama tym razem odeszła od konwenansów i zagrała va banque. Pokazała się w czarnej kreacji, która odważnie odsłoniła ciało. Absolutnie nie było tu jednak mowy o wulgarności - zauważyl w rozmowie z Plotkiem Michał Musiał. - Koronkową górę świetnie zrównoważyły gładkie rękawy i zabudowany dekolt. Widać, że całość została dobrze przemyślana. Nie jest to klasyczna stylizacja, lecz kto powiedział, że musi być klasycznie? - dodał znawca mody.

- Moim zdaniem ta stylizacja jest odważna, ale udana. Jest elegancka, bardzo nowoczesna i wyraźnie wieczorowa. Przez koronkę i wycięcia może być odebrana jako nieco mniej klasycznie "świąteczna", bo odbiega od tradycyjnych, bardziej zachowawczych kreacji kojarzonych z Bożym Narodzeniem. Jednocześnie nie nazwałabym jej kontrowersyjną - raczej świadomie wybraną i stylową, podkreślającą pewność siebie - skomentowała również Wiktoria Wolniak-Gral.

Stylistka podzieliła się przy tym z nami modową radą. - Na świąteczne przyjęcie w gronie rodziny taka kreacja mogłaby być dla niektórych zbyt wyrazista, ale na eleganckie, dorosłe przyjęcie lub uroczystą kolację sprawdzi się bardzo dobrze. Wszystko zależy od charakteru wydarzenia i atmosfery - tu widać raczej klimat stylowego wieczoru niż tradycyjnej, domowej Wigilii. Ta stylizacja pokazuje, że święta nie muszą oznaczać sztywnego dress code’u - można wyglądać świątecznie na własnych zasadach, z wyczuciem i smakiem - podsumowała ekspertka.

Plotkowano o rozwodzie małżonków. Tymi słowami Michelle Obama rozwiała wszelkie domysły

Przypomnijmy, że w połowie 2025 roku w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej plotek na temat rzekomego kryzysu w związku Obamów, a nawet i możliwego rozwodu. Para stanęła na ślubnym kobiercu jeszcze w 1992 roku. Michelle postanowiła ukrócić wszelkie spekulacje i przy okazji 64. urodzin męża w sierpniu, udostępniła w mediach społecznościowych wzruszający wpis. "Wszystkiego najlepszego dla mojej miłości, mojego najlepszego przyjaciela, jesteś moim wszystkim! Baracku Obamo, nawet po tych wszystkich latach, wciąż jesteś najfajniejszym facetem, jakiego znam" - napisała była pierwsza dama na Instagramie, publikując również fotografię z ukochanym, na której przytulają się do siebie.