Agata Rubik i Piotr Rubikowie kilka lat temu podjęli ważną życiową decyzję i zdecydowali się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Od tamtego momentu małżeństwo wraz z córkami układa sobie życie za oceanem, które celebrytka chętnie relacjonuje w sieci. W tym roku rodzina nie przyleciała do Polski na święta bożego narodzenia i spędziła je w nowym apartamencie w Miami. Okazuje się, że w tym wyjątkowym czasie nie byli sami, bo towarzyszył im chłopak 16-letniej Heleny. Poznajcie szczegóły.

Tak Agata i Piotr Rubikowie spędzili święta w USA. Towarzyszył im chłopak starszej córki

Agata Rubik prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi ponad 230 tys. użytkowników. Celebrytka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i dość często relacjonuje, co u nich słychać, a także dzieli się różnorodnymi nowinami z życia prywatnego. W święta nie mogło być inaczej. Na InstaStories celebrytki pojawiła się obszerna relacja z tego wyjątkowego czasu.

Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć m.in. okazałej wielkości choinkę i masę prezentów. Później widzimy, jak rodzina wręcza je sobie nawzajem. Na zdjęciach nie brakuje uśmiechów, a także uroczych momentów. Wygląda na to, że wszyscy byli bardzo zadowoleni, a rodzice wraz z dorastającymi córkami spędzili wspaniały świąteczny czas. Po porannym wręczeniu prezentów przyszła pora na wspólne gry. Warto zwrócić uwagę, że całej czwórce towarzyszy też chłopak Heleny - Lucci. Jesteście ciekawi, jak się prezentowali? Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Starsza córka Agaty i Piotra Rubików przynosi rodzicom nie lada powód do dumy

Starsza córka Agaty i Piotra Rubików coraz odważniej wchodzi w dorosłe życie. Pod koniec listopada bieżącego roku celebrytka podzieliła się zaskakującymi osiągnięciami w nauce Heleny. Nastolatka przystąpiła bowiem do egzaminu SAT, który jest jednym z ważniejszych testów rekrutacyjnych na studia w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że uzyskała 1510 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem i pozwala na rekrutację do prestiżowych uczelni (skala punktów w SAT to 400-1600).

Oprócz tego Helena od kilku miesięcy spotyka się z chłopakiem o imieniu Lucca, którego poznała w Miami. We wrześniu para obchodziła pierwsze półrocze związku. Wybranek 16-latki towarzyszył rodzinie w podróży do Polski, a teraz był obecny również na świętach bożego narodzenia. Wygląda więc na to, że ich relacja robi się coraz bardziej poważna.