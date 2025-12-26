Radzimir Dębski, znany jako Jimek, od lat współpracuje nie tylko z polskimi muzykami, lecz także z gwiazdami międzynarodowej sceny. Jednym z jego największych osiągnięć był zwycięski remiks piosenki Beyoncé "End of Time" w 2012 roku. Ostatnio Jimek po raz kolejny miał okazję wystąpić u boku zagranicznej gwiazdy. W ramach świątecznego Halfime Show organizowanego przez NFL Dębski pojawił się na scenie razem ze Snoop Doggiem.

Radzimir Dębski wystąpił na jednej scenie ze Snoop Doggiem podczas świątecznego show

Podczas przerwy meczu NFL między Minnesota Vikings a Detroit Lions na stadionie U.S. Bank Stadium publiczność na miejscu oraz miliony widzów na całym świecie mogły podziwiać specjalny występ Snoop Dogga, któremu towarzyszyli zaproszeni goście, w tym Radzimir Dębski, znany jako Jimek.

Show pod nazwą Snoop Dogg's Holiday Halftime Party zachwycało monumentalnym rozmachem. Występ łączył różne gatunki muzyczne - hip-hop, muzykę klasyczną, country, a nawet k-pop - które spajała orkiestra. Ponad 73 tysiące kibiców na stadionie oraz widzowie na całym świecie mogli podziwiać także innych artystów, w tym Marthę Stewart, Andrea Bocellego z synem Matteo, Lainey Willson oraz HUNTR/X, wokalistki znane z produkcji "KPop Demon Hunters". Całość wydarzenia muzycznie prowadził Radzimir Dębski, dyrygując orkiestrą występującą na scenie. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności i błyskawicznym odzewem w mediach społecznościowych.

Anna Jurksztowicz nie kryje dumy z syna. W nocy opublikowała nagranie z koncertu

Kolejnym osiągnięciem syna pochwaliła się także Anna Jurksztowicz. 26 grudnia, tuż po północy, wokalistka opublikowała na Facebooku fragment koncertu Jimka ze Snoop Doggiem i dodała do wpisu emotikony serc. W sieci pojawiło się mnóstwo gratulacji i wyrazów uznania dla utalentowanej rodziny. "A ja znam mamę Jimka!", "Aniu, gratuluję ci z całego serca. Jest moc", Zachwycający występ", "Było oglądane" - pisali pod postem.