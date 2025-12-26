Smutna informacja obiegła świat. Nie żyje 26-letnia Imani Smith. Artystka, która zasłynęła występami na Broadwayu jako dziecięca Nala w musicalu "Król Lew", zginęła w wyniku ataku nożem we własnym mieszkaniu. Osierociła trzyletniego syna. W ramach prowadzonego śledztwa policja zatrzymała życiowego partnera kobiety, Jordana D. Jacksona-Smalla, mężczyznę starszego od niej o około dziesięć lat. Dramatyczna sytuacja wstrząsnęła rodziną i fanami.

Zobacz wideo Zagadkowa śmierć Jolanty Brzeskiej. Po 14 latach od tragedii dotarliśmy do akt sprawy

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy "Króla Lwa". Została zamordowana

Jak przekazują zagraniczne media, funkcjonariusze z Edison po przybyciu do mieszkania Imani, odnaleźli ją z poważnymi obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem. Lekarze nie zdołali uratować jej życia. Na miejscu zatrzymano 35-letniego Jordana D. Jacksona-Smalla. Prokuratura postawiła mu zarzuty m.in. zabójstwa z premedytacją, narażenia bezpieczeństwa dziecka, użycia broni w celu popełnienia przestępstwa oraz niezgodnego z prawem posiadania broni. Obecnie został osadzony w areszcie i oczekuje na przesłuchanie. Śledczy podkreślili, że Smith i Jackson-Small znali się przed zdarzeniem, dlatego wykluczają, że był to losowy atak.

Szokujące wieści. 26-letnia gwiazda Disneya nie żyje. Założono zbiórkę

Ciocia zamordowanej kobiety, Kira Helper, przekazała za pośrednictwem platformy GoFundMe, że Smith straciła życie w wyniku brutalnego i zupełnie nieuzasadnionego ataku ze strony swojego partnera. Bliscy podkreślają, że Imani pozostawiła po sobie trzyletnie dziecko oraz bliskich. W treści internetowej zbiórki zaznaczono, że zgromadzone pieniądze mają pomóc w sfinansowaniu ceremonii pogrzebowej, uporządkowaniu miejsca tragedii, zapewnieniu wsparcia psychologicznego, a także w pokryciu kosztów formalnych i prawnych. Początkowo planowano zebrać 55 tys, dolarów. Później kwota zmieniła się na 80 tys. Obecnie rodzina zgromadziła 59 tys. dolarów. "Imani miała przed sobą całe życie. Była osobą pełną energii, kochającą i niezwykle utalentowaną. Jako prawdziwa artystka wszechstronna, najbardziej zasłynęła z roli młodej Nali na Broadwayu w musicalu Disneya" - napisali jej bliscy.