Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzili tegoroczne święta Bożego Narodzenia w atmosferze rodzinnego ciepła. W Wigilię piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia wykonane w domu rodziny swojego męża. Na fotografiach zapozowała wspólnie z teściami i pasierbem.
Do rodzinnych zdjęć Roksana Węgiel dołączyła krótkie życzenia skierowane do fanów. "Wesołych świąt kochani" - napisała na Instagramie. Jak wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jej relacje z rodziną męża są bardzo dobre. Wokalistka nie ukrywa, że została przyjęta z ogromną życzliwością i szybko poczuła się jej częścią. "Przyjęli mnie do rodziny z otwartymi ramionami. (...) Zbudowaliśmy silne relacje. Z Kevinem w każdej wolnej chwili staramy się spędzać czas z rodziną" - wyznała w jednym z wywiadów. Zdjęcia Roksany Węgiel z rodziną męża zobaczycie w naszej galerii:
Pierwszy dzień świąt para spędziła już w innym gronie. 25 grudnia Roksana i Kevin odwiedzili rodzinę piosenkarki. Wokalistka udostępniła wspólne zdjęcia z rodzicami oraz braćmi, pokazując, że Boże Narodzenie było dla nich czasem dzielonym po równo między obie rodziny.
Roksana Węgiel od ponad roku jest żoną Kevina Mgleja. 30 listopada małżonkowie pojawili się razem w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie promowali utwór "Codzienność (Pamiętaj Nas)". W rozmowie opowiadali nie tylko o muzyce, ale także o kulisach wspólnej pracy i życia prywatnego. Para przypomniała, że jej uczucie narodziło się właśnie podczas współpracy zawodowej. - My się tak poznaliśmy, zaczęło to wszystko iskrzyć od piosenek, ale nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy tworzyć te piosenki. Raczej było to zamierzone - podkreślił Mglej. Węgiel z kolei została zapytana o to, czy łączenie pracy z byciem w związku zawsze się sprawdza. Wokalistka odpowiedziała szczerze, nie idealizując małżeństwa. - Myślę, że jak ma się w tym wszystkim balans, to jest to zdrowe, chociaż faktycznie czasami bywają zgrzyty - przyznała.