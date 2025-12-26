Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzili tegoroczne święta Bożego Narodzenia w atmosferze rodzinnego ciepła. W Wigilię piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia wykonane w domu rodziny swojego męża. Na fotografiach zapozowała wspólnie z teściami i pasierbem.

Roksana Węgiel spędziła Wigilię z mężem, teściami i pasierbem. Rodzinne zdjęcia obiegły sieć

Do rodzinnych zdjęć Roksana Węgiel dołączyła krótkie życzenia skierowane do fanów. "Wesołych świąt kochani" - napisała na Instagramie. Jak wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jej relacje z rodziną męża są bardzo dobre. Wokalistka nie ukrywa, że została przyjęta z ogromną życzliwością i szybko poczuła się jej częścią. "Przyjęli mnie do rodziny z otwartymi ramionami. (...) Zbudowaliśmy silne relacje. Z Kevinem w każdej wolnej chwili staramy się spędzać czas z rodziną" - wyznała w jednym z wywiadów. Zdjęcia Roksany Węgiel z rodziną męża zobaczycie w naszej galerii:

Pierwszy dzień świąt para spędziła już w innym gronie. 25 grudnia Roksana i Kevin odwiedzili rodzinę piosenkarki. Wokalistka udostępniła wspólne zdjęcia z rodzicami oraz braćmi, pokazując, że Boże Narodzenie było dla nich czasem dzielonym po równo między obie rodziny.

Roksana Węgiel szczerze o małżeństwie z Kevinem Mglejem. "Czasem bywają zgrzyty"

Roksana Węgiel od ponad roku jest żoną Kevina Mgleja. 30 listopada małżonkowie pojawili się razem w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie promowali utwór "Codzienność (Pamiętaj Nas)". W rozmowie opowiadali nie tylko o muzyce, ale także o kulisach wspólnej pracy i życia prywatnego. Para przypomniała, że jej uczucie narodziło się właśnie podczas współpracy zawodowej. - My się tak poznaliśmy, zaczęło to wszystko iskrzyć od piosenek, ale nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy tworzyć te piosenki. Raczej było to zamierzone - podkreślił Mglej. Węgiel z kolei została zapytana o to, czy łączenie pracy z byciem w związku zawsze się sprawdza. Wokalistka odpowiedziała szczerze, nie idealizując małżeństwa. - Myślę, że jak ma się w tym wszystkim balans, to jest to zdrowe, chociaż faktycznie czasami bywają zgrzyty - przyznała.