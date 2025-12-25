Kozidrak oczekuje kilku rzeczy za kulisami koncertu sylwestrowego. O to poprosiła Polsat

Beata Kozidrak będzie jedną z gwiazd, które wystąpią na sylwestrze Polsatu w Toruniu. Oprócz niej na scenie pojawią się m.in. Zenek Martyniuk, Lady Pank, Urszula, Sławomir, Anna Wyszkoni, Big Cyc, Majka Jeżowska, Julia Żugaj, Perfect i Golec uOrkiestra, gwarantując widzom niezapomnianą muzyczną ucztę.

REKLAMA

Zobacz wideo Miały okazje współpracować

Beata Kozidrak zaskoczyła żądaniami. Tego oczekuje od Polsatu

Wokalistkę zespołu Bajm czeka ważne zadanie - jej występ ma być jednym z najważniejszych momentów sylwestrowej nocy, dlatego Kozidrak starannie przygotowuje się do koncertu. Jak dowiedział się "Fakt", producenci Polsatu dołożą wszelkich starań, aby za kulisami miała zapewnione idealne warunki. Choć wokalistka nie oczekuje luksusów, ma kilka wymagań. Kozidrak poprosiła o garderobę zamykaną na klucz z dostępem do węzła sanitarnego oraz o trzy dodatkowe pomieszczenia dla zespołu Bajm. Jej wymagania pokazują, że mimo statusu megagwiazdy przede wszystkim skupia się na pracy i komforcie współpracowników.

Beata Kozidrak o tegorocznych świętach

Ostatnie tygodnie przyniosły fanom Beaty Kozidrak duże emocje. Część zaplanowanych koncertów zespołu Bajm została odwołana, co wywołało rozczarowanie wśród publiczności. Organizator wydarzeń, firma JG Events, poinformował o zmianach w oficjalnym komunikacie przesłanym do mediów: "Z przykrością informujemy, że z przyczyn leżących po stronie organizatora koncerty zespołu Bajm w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy nie odbędą się. Obsługa zwrotów biletów na ww. koncert zapewniona będzie bezpośrednio przez platformy, gdzie zakupiono bilety. Za wszelkie niedogodności przepraszamy".

Mimo tej sytuacji artystka nie zniknęła z przestrzeni publicznej. Beata Kozidrak wzięła udział w nagraniach koncertu kolęd, który widzowie zobaczą w okresie świątecznym. To właśnie podczas realizacji tego projektu wokalistka udzieliła krótkiego wywiadu portalowi se.pl, w którym podzieliła się osobistymi refleksjami. Jak podkreśliła, tegoroczne święta będą dla niej szczególne i pełne emocji. "Dla mnie to będą niezwykłe święta, bo cieszę się, że jestem na tym świecie, po prostu. Bycie ze sobą, siła, która jest w nas, która może naprawdę wiele. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w naszych sercach - wiele możemy, naprawdę wiele możemy" - wyznała Beata Kozidrak, dając do zrozumienia, że ten czas ma dla niej głęboki, osobisty wymiar.