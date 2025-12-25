Małgorzata Rozenek-Majdan już na początku grudnia zaczęła świąteczne przygotowania. Celebrytka przyozdobiła swoją posiadłość, aby w wyjątkowej atmosferze spędzić te wyjątkowe rodzinne chwile. W tym roku zdecydowała się na klasyczne ozdoby. Zaskoczyła jednym z elementów dekoracji, co wywołało spore poruszenie wśród jej fanów. Więcej przeczytasz tutaj. Tuż przed Wigilią Małgorzata Rozenek-Majdan przywitała w Polsce swojego najstarszego syna, Stanisława, który aktualnie studiuje we Francji. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" celebrytka wyznała, że niezależnie od wieku wciąż odczuwa magię świąt, tak jakby nadal była dzieckiem. Podkreśliła, że w tym roku ten czas spędzi bardzo rodzinnie. Właśnie pokazała kilka świąteczych kadrów.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała męża w wyjątkowej świątecznej stylizacji

Małgorzata Rozenek-Majdan tegoroczne święta spędzała z rodziną u swoich rodziców, Zofii i Stanisława Kostrzewskich. Podczas wywiadu z "Dzień dobry TVN" jeszcze przed Wigilią przyznała, że święta u rodziców mają dla niej szczególną magię. - To jest taki prawdziwy moment powrotu do dzieciństwa. Niezależnie od tego, ile ma się lat. Ja naprawdę, jak wracam do rodziców i wyciągam te same bombki, jest ten sam zestaw porcelany. Są te same dania. Naprawdę czuję się wtedy jak dziecko i jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że tak przez całe moje życie przeprowadzili mnie przez tę magię świąt, nie pozbawiając mnie tego niesamowitego klimatu - wyznała.

Celebrytka podczas świętowania znalazła chwilę, aby opublikować kilka zdjęć ze wspólnego świętowania z bliskimi. Pokazała męża w nietypowej świątecznej stylizacji. Radosław Majdan ma na ujęciu kolorowy sweter z bałwankiem z angielskim napisem "I'm just having a meltdown" - co można przetłumaczyć jako "Mam właśnie załamanie nerwowe". Żona sportowca wyjawiła, kto jest sprawcą takiego wyjątkowego upominku.

Małgorzata Rozenek-Majdan wyjawiła, skąd jej mąż ma sweter. "Od teściowej"

Małgorzata Rozenek-Majdan podkresliła, że sweter z zabawnym napisem to prezent dla Radosława Majdana od jej mamy. Wyjawiła też, że jej mąż co roku raczony jest takim podarunkiem. "Radzio w sweterku od teściowej. To już tradycja!" - podkreśliła rozbawiona.