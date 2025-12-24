Maciej Pela ma za sobą trudny okres w życiu. Od końca 2024 roku media rozpisywały się o jego rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. 17 listopada br. para otrzymała rozwód bez orzekania o winie. Na dodatek byli już małżonkowie będą sprawować opiekę nad córkami naprzemiennie. Już wcześniej w rozmowie z Plotkiem tancerz przekazał, że tegoroczną Wigilię jego pociechy spędzą z mamą. On sam zdecydował się na wyjątkowy gest. Pomaga samotnym osobom.

Maciej Pela pomaga najbardziej potrzebującym. Tak spędza Wigilię

24 grudnia tancerz zdecydował się pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jak wynika z jego relacji na Instagramie, pomaga on przy organizacji "Wigilii bez samotności". Możemy zobaczyć, że Pela czynnie angażuje się w wydarzenie. Pojawił się na warszawskiej sali Expo, gdzie odbywa się Wigilia dla osób, które są samotne. Na jego relacji możemy zobaczyć liczne zastawione stoły, które przygotowane są dla przybyłych gości. Sam Pela postanowił roznosić pierniki, a w tle towarzyszyła mu jedna z kolęd. Tancerz zdobył się na piękny gest.

Maciej Pela opowiedział nam o świątecznych przygotowaniach

Jak wyznał nam Pela, który jest pasjonatem gotowania, w tym roku stawia przede wszystkim na desery. - W tym roku szykuję tylko ciasta, które wezmę do moich rodziców. Tak że wielkie gotowanie odpuszczam, ale ze słodkościami poszaleję - dowiadujemy się. Zdradził nam również, która ze świątecznych potraw jest jego ulubioną. - Na święta najbardziej lubię barszcz z uszkami. Nie wiem, czemu na Boże Narodzenie barszcz smakuje jakoś inaczej. Może to po prostu szczypta nostalgii - przyznał.

Na dodatek Pela podzielił się radą co do ilości jedzenia. Wspomniał o marnotrawstwie. - Nie będzie to sekret kulinarny, natomiast jest taka dewiza, którą wprowadzam od zeszłego roku i kiedy w przyszłości zorganizuję wigilię u siebie, dla całej rodziny, to mam nadzieję, będzie ona mocno zakorzeniona. Mianowicie: planując ilość jedzenia, spisz to, a następnie podziel przez dwa - tyle wystarczy i nie zajedziesz się w kuchni - podkreśił.